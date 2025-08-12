01:19 ()
Свернуть список

Тироль - Реал Мадрид 12 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 12-08-2025 19:00
12 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Тироль
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тироль - Реал Мадрид, которое состоится 12 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тироль
Ваттенс, Австрия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
Австрия Филипп Семлич
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
10.08.2025 Австрия — Бундеслига 2-й тур Тироль3 : 1
02.08.2025 Австрия — Бундеслига 1-й тур Тироль4 : 2
25.07.2025 Кубок Австрии 1/32 финала 0 : 4Тироль
23.05.2025 Австрия — Бундеслига Плей-офф за право остаться. 32-й тур Тироль1 : 1
17.05.2025 Австрия — Бундеслига Плей-офф за право остаться. 31-й тур 3 : 2Тироль
09.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/2 финала 4 : 0Реал Мадрид
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала Реал Мадрид3 : 2
01.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Реал Мадрид1 : 0
27.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 3-й тур 0 : 3Реал Мадрид
22.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 2-й тур Реал Мадрид3 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close