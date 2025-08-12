Тироль - Реал Мадрид 12 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 12-08-2025 19:00
12 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тироль - Реал Мадрид, которое состоится 12 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тироль
Ваттенс, Австрия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Филипп Семлич
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|10.08.2025
|Австрия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|02.08.2025
|Австрия — Бундеслига
|1-й тур
|4 : 2
|25.07.2025
|Кубок Австрии
|1/32 финала
|0 : 4
|23.05.2025
|Австрия — Бундеслига
|Плей-офф за право остаться. 32-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Австрия — Бундеслига
|Плей-офф за право остаться. 31-й тур
|3 : 2
|09.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/2 финала
|4 : 0
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|3 : 2
|01.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 0
|27.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 3-й тур
|0 : 3
|22.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 2-й тур
|3 : 1