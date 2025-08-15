Сморгонь - Арсенал Дз 15 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 15-08-2025 17:00
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
15 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Составы команд
Сморгонь
Арсенал Дз
История личных встреч
|06.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|16.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|2 : 0
|22.06.2021
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 1
|21.11.2020
|Беларусь - Первая лига
|26-й тур
|1 : 0
|18.07.2020
|Беларусь - Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|09.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|0 : 0
|13.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 2
|05.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|3 : 1
|27.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|20.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|0 : 4
|10.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|0 : 4
|02.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|27.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|13.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
|06.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|17
|45
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|17
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|16
|32
|4
|Динамо-Брест
|17
|31
|5
|Торпедо-БелАЗ
|16
|29
|6
|Неман
|15
|28
|7
|Ислочь
|17
|28
|8
|Минск
|17
|27
|9
|Витебск
|17
|21
|10
|Арсенал Дз
|17
|19
|11
|Гомель
|15
|18
|12
|БАТЭ
|17
|16
|13
|Нафтан
|17
|14
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|17
|12
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|16
|9
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|16
|4