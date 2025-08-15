22:02 ()
Четверг 14 августа
Пятница 15 августа
Сморгонь - Арсенал Дз 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 17:00
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
15 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Сморгонь
Арсенал Дз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Арсенал Дз, которое состоится 15 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Арсенал Дз
Дзержинск
История личных встреч
06.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Арсенал Дз1 : 1Сморгонь
03.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Сморгонь1 : 0Арсенал Дз
16.06.2024 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Арсенал Дз2 : 0Сморгонь
22.06.2021 Кубок Беларуси 1/16 финала Арсенал Дз2 : 1Сморгонь
21.11.2020 Беларусь - Первая лига 26-й тур Арсенал Дз1 : 0Сморгонь
18.07.2020 Беларусь - Первая лига 13-й тур Сморгонь1 : 1Арсенал Дз
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Сморгонь0 : 0
13.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 2Сморгонь
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Сморгонь3 : 1
27.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 2 : 1Сморгонь
20.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Сморгонь0 : 4
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Арсенал Дз0 : 4
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 1Арсенал Дз
27.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Арсенал Дз1 : 0
13.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Арсенал Дз
06.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Арсенал Дз0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1745
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1735
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1632
4 Динамо-Брест1731
5 Торпедо-БелАЗ1629
6 Неман1528
7 Ислочь1728
8 Минск1727
9 Витебск1721
10 Арсенал Дз1719
11 Гомель1518
12 БАТЭ1716
13 Нафтан1714
14
Стыковая зона
Слуцк1712
15
Зона вылета
Сморгонь169
16
Зона вылета
Молодечно164

