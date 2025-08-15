22:02 ()
Онлайн трансляции
Четверг 14 августа
Пятница 15 августа
Свернуть список

Рух В - Оболонь-Бровар 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 17:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
15 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 3-й тур
Рух В
Оболонь-Бровар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Оболонь-Бровар, которое состоится 15 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рух В
Винники
Оболонь-Бровар
Киев
История личных встреч
15.12.2024 Украина — Премьер-лига 17-й тур Рух В1 : 3Оболонь-Бровар
11.08.2024 Украина — Премьер-лига 2-й тур Оболонь-Бровар0 : 4Рух В
11.05.2024 Украина - Премьер-лига 28-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Рух В
06.11.2023 Украина - Премьер-лига 13-й тур Рух В2 : 2Оболонь-Бровар
20.07.2020 Украина - Первая лига 25-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Рух В
21.09.2019 Украина - Первая лига 10-й тур Рух В0 : 1Оболонь-Бровар
11.11.2018 Украина - Первая лига 17-й тур Рух В0 : 3Оболонь-Бровар
29.07.2018 Украина - Первая лига 2-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Рух В
23.04.2018 Украина - Первая лига 29-й тур Оболонь-Бровар0 : 1Рух В
16.09.2017 Украина - Первая лига 12-й тур Рух В1 : 0Оболонь-Бровар
08.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Рух В1 : 5
01.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Рух В2 : 1
24.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Рух В1 : 1
10.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур Рух В2 : 0
02.05.2025 Украина — Премьер-лига 27-й тур Рух В0 : 0
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Оболонь-Бровар1 : 0
04.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0Оболонь-Бровар
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур 1 : 0Оболонь-Бровар
10.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур Оболонь-Бровар0 : 0
03.05.2025 Украина — Премьер-лига 27-й тур 0 : 2Оболонь-Бровар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К26
2
Лига конференций
Колос26
3
Лига конференций
Заря24
4 ЛНЗ Черкассы24
5 Шахтёр24
6 Оболонь-Бровар24
7 Рух В23
8 Кудровка23
9 Кривбасс23
10 Полесье23
11 Полтава23
12 Карпаты21
13
Стыковая зона
Металлист 192521
14
Стыковая зона
Эпицентр20
15
Зона вылета
Верес20
16
Зона вылета
Александрия20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close