Рух В - Оболонь-Бровар 15 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 15-08-2025 17:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
15 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Оболонь-Бровар, которое состоится 15 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рух В
Винники
Оболонь-Бровар
Киев
История личных встреч
|15.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|11.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 4
|11.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|06.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|20.07.2020
|Украина - Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|21.09.2019
|Украина - Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|11.11.2018
|Украина - Первая лига
|17-й тур
|0 : 3
|29.07.2018
|Украина - Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|23.04.2018
|Украина - Первая лига
|29-й тур
|0 : 1
|16.09.2017
|Украина - Первая лига
|12-й тур
|1 : 0
|08.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 5
|01.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|24.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|02.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|10.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|04.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|17.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|03.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо К
|2
|6
| 2
Лига конференций
|Колос
|2
|6
| 3
Лига конференций
|Заря
|2
|4
|4
|ЛНЗ Черкассы
|2
|4
|5
|Шахтёр
|2
|4
|6
|Оболонь-Бровар
|2
|4
|7
|Рух В
|2
|3
|8
|Кудровка
|2
|3
|9
|Кривбасс
|2
|3
|10
|Полесье
|2
|3
|11
|Полтава
|2
|3
|12
|Карпаты
|2
|1
| 13
Стыковая зона
|Металлист 1925
|2
|1
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|2
|0
| 15
Зона вылета
|Верес
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Александрия
|2
|0