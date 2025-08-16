Сокол - Ротор 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 17:00
16 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 5-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Ротор, которое состоится 16 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
|Младен Кашчелан
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|2 : 2
|07.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|06.10.2002
|Россия - Премьер-Лига - 2002
|26-й тур
|3 : 1
|17.03.2002
|Россия - Премьер-Лига - 2002
|3-й тур
|2 : 1
|11.07.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|16-й тур
|1 : 2
|17.03.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|2-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 0
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|0 : 0
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 0
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 0
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 0
|04.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|0 : 0
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 0
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 2
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|4
|12
| 2
Повышение
|Факел
|4
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|4
|9
| 4
Плей-офф за повышение
|СКА-Хабаровск
|4
|8
|5
|Спартак Кс
|4
|7
|6
|КАМАЗ
|4
|7
|7
|Ротор
|4
|7
|8
|Чайка
|4
|6
|9
|Нефтехимик
|4
|6
|10
|Арсенал Т
|4
|6
|11
|Уфа
|4
|4
|12
|Сокол
|4
|3
|13
|Черноморец
|4
|2
|14
|Родина
|4
|2
|15
|Волга Ул
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Шинник
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Енисей
|4
|1