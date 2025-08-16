21:50 ()
Сокол - Ротор 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 17:00
16 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 5-й тур
Сокол
Ротор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Ротор, которое состоится 16 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
ЧерногорияМладен Кашчелан
РоссияДенис Константинович Бояринцев
История личных встреч
16.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й турРотор2 : 2Сокол
07.10.2024Россия — Мелбет Первая лига13-й турСокол0 : 1Ротор
06.10.2002Россия - Премьер-Лига - 200226-й турСокол3 : 1Ротор
17.03.2002Россия - Премьер-Лига - 20023-й турРотор2 : 1Сокол
11.07.2001Чемпионат России Высший дивизион - 200116-й турРотор1 : 2Сокол
17.03.2001Чемпионат России Высший дивизион - 20012-й турСокол1 : 0Ротор
09.08.2025Россия — Лига PARI4-й турСокол1 : 1
03.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур1 : 0Сокол
26.07.2025Россия — Лига PARI2-й турСокол0 : 0
20.07.2025Россия — Лига PARI1-й тур0 : 0Сокол
24.05.2025Россия — Мелбет Первая лига34-й турСокол1 : 0
10.08.2025Россия — Лига PARI4-й турРотор1 : 0
04.08.2025Россия — Лига PARI3-й турРотор0 : 0
26.07.2025Россия — Лига PARI2-й тур1 : 0Ротор
19.07.2025Россия — Лига PARI1-й тур1 : 2Ротор
24.05.2025Россия — Мелбет Первая лига34-й турРотор0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал412
2
Повышение
Факел412
3
Плей-офф за повышение
Челябинск49
4
Плей-офф за повышение
СКА-Хабаровск48
5 Спартак Кс47
6 КАМАЗ47
7 Ротор47
8 Чайка46
9 Нефтехимик46
10 Арсенал Т46
11 Уфа44
12 Сокол43
13 Черноморец42
14 Родина42
15 Волга Ул41
16
Зона вылета
Торпедо М41
17
Зона вылета
Шинник41
18
Зона вылета
Енисей41

Отзывы и комментарии к матчу

