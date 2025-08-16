Вулверхэмптон - Манчестер Сити 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 18:30
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
16 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Манчестер Сити, которое состоится 16 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|24
|зщ
|Тоти
|26
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|6
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|8
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Андре Триндаде
|10
|нп
|Джон Арьяс
|28
|нп
|Фер Лопес
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|31
|вр
|Эдерсон
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|21
|зщ
|Райан Аит-Нури
|19
|пз
|Илкай Гюндоган
|20
|пз
|Бернарду Силва
|10
|пз
|Райан Шерки
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|7
|пз
|Омар Мармуш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Витор Перейра
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|02.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|22.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|11.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 5
|11.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|02.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|21.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|20.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|4 : 2
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|02.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|26.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 3
|01.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|3 : 4 ДВ
|26.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа G. 3-й тур
|2 : 5
|23.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа G. 2-й тур
|6 : 0
|18.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа G. 1-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бёрнли
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Лидс Юнайтед
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|0
|0
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|7
|Вулверхэмптон
|0
|0
|8
|Ливерпуль
|0
|0
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|10
|Эвертон
|0
|0
|11
|Борнмут
|0
|0
|12
|Арсенал
|0
|0
|13
|Кристал Пэлас
|0
|0
|14
|Фулхэм
|0
|0
|15
|Брентфорд
|0
|0
|16
|Ноттингем Форест
|0
|0
|17
|Брайтон энд Хоув Альбион
|0
|0
|18
|Астон Вилла
|0
|0
|19
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|20
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0