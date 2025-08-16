21:50 ()
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 18:30
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
16 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Вулверхэмптон
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Манчестер Сити, которое состоится 16 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Манчестер
1 Португалия вр Жозе Са
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
12 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
24 Португалия зщ Тоти
26 Нидерланды зщ Ки-Яна Хувер
6 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
8 Бразилия пз Жоао Гомес
7 Бразилия пз Андре Триндаде
10 Колумбия нп Джон Арьяс
28 Испания нп Фер Лопес
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
31 Бразилия вр Эдерсон
27 Португалия зщ Матеус Нунес
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
21 Алжир зщ Райан Аит-Нури
19 Германия пз Илкай Гюндоган
20 Португалия пз Бернарду Силва
10 Франция пз Райан Шерки
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
7 Египет пз Омар Мармуш
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Португалия Витор Перейра
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
02.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Манчестер Сити1 : 0Вулверхэмптон
20.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Вулверхэмптон1 : 2Манчестер Сити
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Сити5 : 1Вулверхэмптон
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вулверхэмптон2 : 1Манчестер Сити
22.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Манчестер Сити3 : 0Вулверхэмптон
17.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вулверхэмптон0 : 3Манчестер Сити
11.05.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вулверхэмптон1 : 5Манчестер Сити
11.12.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Сити1 : 0Вулверхэмптон
02.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Сити4 : 1Вулверхэмптон
21.09.2020 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вулверхэмптон1 : 3Манчестер Сити
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Вулверхэмптон1 : 1
20.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 4 : 2Вулверхэмптон
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Вулверхэмптон0 : 2
02.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Манчестер Сити1 : 0Вулверхэмптон
26.04.2025 Англия — Премьер-лига 34-й тур Вулверхэмптон3 : 0
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 3Манчестер Сити
01.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Манчестер Сити3 : 4 ДВ
26.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 3-й тур 2 : 5Манчестер Сити
23.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 2-й тур Манчестер Сити6 : 0
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 1-й тур Манчестер Сити2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Казалось бы, совсем недавно Вирджил ван Дейк поднял кубок АПЛ над головой – и вот уже начинается новый сезон.20 команд — внутри детали по каждой Ультимативное превью сезона АПЛ. «Ливерпуль» стал сильнее, но есть минимум три вопроса 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бёрнли00
2
Лига чемпионов
Челси00
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити00
4
Лига чемпионов
Лидс Юнайтед00
5
Лига Европы
Сандерленд00
6 Тоттенхэм Хотспур00
7 Вулверхэмптон00
8 Ливерпуль00
9 Вест Хэм Юнайтед00
10 Эвертон00
11 Борнмут00
12 Арсенал00
13 Кристал Пэлас00
14 Фулхэм00
15 Брентфорд00
16 Ноттингем Форест00
17 Брайтон энд Хоув Альбион00
18 Астон Вилла00
19 Манчестер Юнайтед00
20 Ньюкасл Юнайтед00

