Валенсия - Реал Сосьедад 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 21:30
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
16 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Реал Сосьедад, которое состоится 16 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|25
|вр
|Хулен Ахирресабала
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|3
|зщ
|Хосе Копете
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|8
|пз
|Хави Герра
|18
|пз
|Пепелу
|16
|пз
|Диего Лопес
|22
|нп
|Луис Риоха
|10
|нп
|Дани Раба
|9
|нп
|Уго Дуро
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|19
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|31
|зщ
|Хон Мартин
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|23
|пз
|Брайс Мендес
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|28
|пз
|Пабло Марин
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|9
|нп
|Орри Оускарссон
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 0
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|25.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|06.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|11.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 2
|29.09.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|29.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|23.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|0 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|3 : 2
|13.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 1
|10.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|4 : 0
|04.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Жирона
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Хетафе
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Райо Вальекано
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Осасуна
|0
|0
|7
|Эспаньол
|0
|0
|8
|Реал Сосьедад
|0
|0
|9
|Леванте
|0
|0
|10
|Бетис
|0
|0
|11
|Реал Мадрид
|0
|0
|12
|Барселона
|0
|0
|13
|Мальорка
|0
|0
|14
|Овьедо
|0
|0
|15
|Алавес
|0
|0
|16
|Атлетико М
|0
|0
|17
|Сельта
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|0
|0