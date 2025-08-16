21:51 ()
Валенсия - Реал Сосьедад 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 21:30
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
16 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Валенсия
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Реал Сосьедад, которое состоится 16 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
25 Испания вр Хулен Ахирресабала
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
15 Испания зщ Сесар Таррега
3 Испания зщ Хосе Копете
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
8 Испания пз Хави Герра
18 Испания пз Пепелу
16 Испания пз Диего Лопес
22 Испания нп Луис Риоха
10 Испания нп Дани Раба
9 Испания нп Уго Дуро
1 Испания вр Алекс Ремиро
19 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
5 Испания зщ Игор Субельдия
31 Испания зщ Хон Мартин
17 Испания зщ Серхио Гомес
23 Испания пз Брайс Мендес
22 Испания пз Беньят Туррьентес
28 Испания пз Пабло Марин
14 Япония нп Такефуса Кубо
9 Исландия нп Орри Оускарссон
10 Испания нп Микель Оярсабаль
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
19.01.2025 Испания — Примера 20-й тур Валенсия1 : 0Реал Сосьедад
28.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Реал Сосьедад3 : 0Валенсия
16.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Реал Сосьедад1 : 0Валенсия
27.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Валенсия0 : 1Реал Сосьедад
25.02.2023 Испания - Примера 23-й тур Валенсия1 : 0Реал Сосьедад
06.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Реал Сосьедад1 : 1Валенсия
06.02.2022 Испания - Примера 23-й тур Валенсия0 : 0Реал Сосьедад
21.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Реал Сосьедад0 : 0Валенсия
11.04.2021 Испания - Примера 30-й тур Валенсия2 : 2Реал Сосьедад
29.09.2020 Испания - Примера 4-й тур Реал Сосьедад0 : 1Валенсия
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Валенсия3 : 0
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Валенсия
29.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Валенсия
23.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 1 : 1Валенсия
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Валенсия0 : 1
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 2 : 0Реал Сосьедад
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Реал Сосьедад3 : 2
13.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Реал Сосьедад0 : 1
10.05.2025 Испания — Примера 35-й тур 4 : 0Реал Сосьедад
04.05.2025 Испания — Примера 34-й тур Реал Сосьедад0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Жирона00
2
Лига чемпионов
Севилья00
3
Лига чемпионов
Хетафе00
4
Лига чемпионов
Атлетик Б00
5
Лига Европы
Райо Вальекано00
6
Лига конференций
Осасуна00
7 Эспаньол00
8 Реал Сосьедад00
9 Леванте00
10 Бетис00
11 Реал Мадрид00
12 Барселона00
13 Мальорка00
14 Овьедо00
15 Алавес00
16 Атлетико М00
17 Сельта00
18
Зона вылета
Вильярреал00
19
Зона вылета
Валенсия00
20
Зона вылета
Эльче00

Отзывы и комментарии к матчу

