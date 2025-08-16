Эксельсиор - Фейеноорд 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 18:45
16 Августа 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Фейеноорд, которое состоится 16 Августа 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Фейеноорд
Роттердам
|40
|вр
|Tijmen Holla
|2
|зщ
|Илиас Бронкхорст
|4
|зщ
|Каспер Видель
|5
|зщ
|Stan Hendrikx
|12
|зщ
|Артур Загре
|6
|пз
|Адам Карлен
|25
|пз
|Stijn Middendorp
|30
|пз
|Деренсили Санчес-Фернандес
|10
|пз
|Ноа Науйокс
|11
|пз
|Гьян де Регт
|29
|нп
|Майк ван Дёйнен
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|21
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|30
|зщ
|Джордан Лотомба
|14
|пз
|Сем Стейн
|23
|пз
|Анис Хадж Мусса
|40
|пз
|Лучано Валенте
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|2
|пз
|Барт Ниувкоп
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|27
|нп
|Gaoussou Diarra
Главные тренеры
|Робин ван Перси
История личных встреч
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|4 : 0
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 4
|07.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 2
|13.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|5 : 1
|03.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 1
|19.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 0
|01.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|5 : 0
|20.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 1
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|26.10.2016
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|4 : 0
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|5 : 0
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|5 : 4 ДВ
|17.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|4 : 0
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 2
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 0
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Утрехт
|1
|3
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|ПЕК Зволле
|1
|3
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|1
|1
|9
|Фортуна
|1
|1
|10
|Волендам
|1
|1
|11
|Херенвен
|1
|1
|12
|Твенте
|1
|0
|13
|Телстар
|1
|0
|14
|НАК Бреда
|1
|0
|15
|Гронинген
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Спарта
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Эксельсиор
|1
|0