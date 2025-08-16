21:52 ()
Эксельсиор - Фейеноорд 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 18:45
16 Августа 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Эксельсиор
Фейеноорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Фейеноорд, которое состоится 16 Августа 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Фейеноорд
Роттердам
40 Нидерланды вр Tijmen Holla
2 Нидерланды зщ Илиас Бронкхорст
4 Швеция зщ Каспер Видель
5 Нидерланды зщ Stan Hendrikx
12 Франция зщ Артур Загре
6 Швеция пз Адам Карлен
25 Нидерланды пз Stijn Middendorp
30 Нидерланды пз Деренсили Санчес-Фернандес
10 Нидерланды пз Ноа Науйокс
11 Нидерланды пз Гьян де Регт
29 Нидерланды нп Майк ван Дёйнен
22 Германия вр Тимон Велленройтер
21 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
4 Япония зщ Цуёси Ватанабэ
30 Швейцария зщ Джордан Лотомба
14 Нидерланды пз Сем Стейн
23 Алжир пз Анис Хадж Мусса
40 Италия пз Лучано Валенте
28 Марокко пз Уссама Таргаллин
2 Нидерланды пз Барт Ниувкоп
9 Япония нп Аясэ Уэда
27 Мали нп Gaoussou Diarra
Главные тренеры
Нидерланды Робин ван Перси
История личных встреч
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фейеноорд4 : 0Эксельсиор
25.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Эксельсиор2 : 4Фейеноорд
07.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Эксельсиор0 : 2Фейеноорд
13.11.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Фейеноорд5 : 1Эксельсиор
03.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Эксельсиор2 : 1Фейеноорд
19.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Фейеноорд3 : 0Эксельсиор
01.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Фейеноорд5 : 0Эксельсиор
20.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Эксельсиор0 : 1Фейеноорд
07.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Эксельсиор3 : 0Фейеноорд
26.10.2016 Кубок Нидерландов 2-й раунд Фейеноорд4 : 0Эксельсиор
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 5 : 0Эксельсиор
14.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала 5 : 4 ДВЭксельсиор
17.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 3Эксельсиор
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд Эксельсиор2 : 1
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фейеноорд4 : 0Эксельсиор
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 5 : 2Фейеноорд
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Фейеноорд2 : 0
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Фейеноорд2 : 1
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 2 : 0Фейеноорд
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Фейеноорд2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен13
2
Лига чемпионов
НЕК Неймеген13
3
Лига чемпионов
Утрехт13
4
Лига Европы
АЗ Алкмар13
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд13
7
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле13
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс11
9 Фортуна11
10 Волендам11
11 Херенвен11
12 Твенте10
13 Телстар10
14 НАК Бреда10
15 Гронинген10
16
Стыковая зона
Хераклес10
17
Зона вылета
Спарта10
18
Зона вылета
Эксельсиор10

Отзывы и комментарии к матчу

