Погонь - Гурник З 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 17:30
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
17 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 5-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Гурник З, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Погонь
Щецин
Гурник З
Забже
Главные тренеры
|Михал Гашпарик
История личных встреч
|07.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|3 : 0
|02.08.2024
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 0
|25.05.2024
|Польша - Экстракласса
|34-й тур
|1 : 0
|01.12.2023
|Польша - Экстракласса
|17-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|2 : 1
|05.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|1 : 4
|12.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|2 : 2
|25.07.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 1-й тур
|2 : 0
|20.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|1 : 0
|27.11.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|2 : 1
|02.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|4 : 1
|20.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|5 : 1
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 1
|08.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|0 : 1
|02.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 1
|26.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|0 : 1
|20.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|2 : 1
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|4
|10
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|5
|10
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Легия
|3
|7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|4
|7
|5
|Нецеча
|4
|7
|6
|Видзев
|5
|7
|7
|Лех П
|3
|6
|8
|Ягеллония
|3
|6
|9
|Гурник З
|4
|6
|10
|Мотор
|4
|5
|11
|Заглембе Л
|4
|5
|12
|Арка
|5
|5
|13
|Корона
|4
|4
|14
|Погонь
|4
|4
|15
|ГКС Катовице
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Ракув
|3
|3
| 17
Зона вылета
|Пяст
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Лехия
|5
|-3