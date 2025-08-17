06:28 ()
Погонь - Гурник З 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 17:30
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
17 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 5-й тур
Погонь
Гурник З

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Гурник З, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Погонь
Щецин
Гурник З
Забже
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
07.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Погонь3 : 0Гурник З
02.08.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур Гурник З1 : 0Погонь
25.05.2024 Польша - Экстракласса 34-й тур Погонь1 : 0Гурник З
01.12.2023 Польша - Экстракласса 17-й тур Гурник З1 : 0Погонь
20.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Гурник З2 : 1Погонь
05.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Погонь1 : 4Гурник З
12.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Гурник З2 : 2Погонь
25.07.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Погонь2 : 0Гурник З
20.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Погонь1 : 0Гурник З
27.11.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Гурник З2 : 1Погонь
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 2 : 1Погонь
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 1 : 1Погонь
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Погонь4 : 1
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 5 : 1Погонь
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 1 : 1Погонь
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Гурник З0 : 1
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 2 : 1Гурник З
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 0 : 1Гурник З
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Гурник З2 : 1
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Гурник З1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк410
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия510
3
Квалификация Лиги конференций
Легия37
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк47
5 Нецеча47
6 Видзев57
7 Лех П36
8 Ягеллония36
9 Гурник З46
10 Мотор45
11 Заглембе Л45
12 Арка55
13 Корона44
14 Погонь44
15 ГКС Катовице54
16
Зона вылета
Ракув33
17
Зона вылета
Пяст31
18
Зона вылета
Лехия5-3

