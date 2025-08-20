02:34 ()
Базель - Копенгаген 20 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 20-08-2025 21:00
Стадион: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария), вместимость: 38512
20 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Базель
Копенгаген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Базель - Копенгаген, которое состоится 20 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Базель
Базель, Швейцария
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1 Швейцария вр Марвин Хиц
6 Япония зщ Кэйго Цунэмото
26 Босния и Герцеговина зщ Адриан Баришич
32 Гана зщ Йонас Аджетей
31 Швейцария зщ Доминик Шмид
5 Бразилия пз Абемли Мето Силу
22 Франция пз Лео Леруа
11 Кот-д'Ивуар пз Бени Траоре
10 Швейцария пз Шердан Шакири
7 Нигерия пз Филип Отеле
23 Швейцария нп Албиан Аети
42 Хорватия вр Доминик Котарски
13 Мексика зщ Родриго Хуэскас
5 Бразилия зщ Габриэл Перейра
6 Греция зщ Пантелис Хацидиакос
15 Перу зщ Маркос Лопес
8 Дания пз Магнус Маттссон
12 Дания пз Лукас Лерагер
10 Норвегия пз Мохамед Эльюнусси
11 Швеция нп Джордан Ларссон
16 Бразилия нп Роберт
14 Дания нп Андреас Корнелиус
Главные тренеры
Дания Якоб Неэструп
История личных встреч
10.08.2025 Швейцария — Суперлига 3-й тур 3 : 1Базель
06.08.2025 Швейцария — Суперлига 4-й тур Базель4 : 1
02.08.2025 Швейцария — Суперлига 2-й тур Базель2 : 1
26.07.2025 Швейцария — Суперлига 1-й тур 2 : 1Базель
24.05.2025 Швейцария — Суперлига Плей-офф чемпионов. 38-й тур Базель4 : 0
15.08.2025 Дания — Суперлига 5-й тур 1 : 3Копенгаген
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Копенгаген5 : 0
08.08.2025 Дания — Суперлига 4-й тур Копенгаген2 : 3
05.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Копенгаген
01.08.2025 Дания — Суперлига 3-й тур 0 : 2Копенгаген
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 2 : 2
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 2 : 1 ДВ
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 2 : 1
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 5 : 0
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 2 : 2 ДВ
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 2 : 1
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 1 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Кайрат
2 : 0 3 : 0
Ноа
Ференцварош
1 : 2 4 : 3
Линкольн
Црвена Звезда
0 : 1 5 : 1
Копенгаген
Дрита
2 : 0 0 : 1
Виктория Пльзень
Серветт
0 : 1 1 : 3
Пафос
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Хамрун Спартанс
Динамо К
0 : 3 3 : 0
РФШ
Мальмё
1 : 4 1 : 0
Команда12
Шкендия
ФКСБ
1 : 0 1 : 2
Слован Бр
Зриньски
4 : 0 2 : 2
Лех П
Брейдаблик
7 : 1 0 : 1
Риека
Лудогорец
0 : 0 3 : 1 ДВ
Рейнджерс
Панатинаикос
2 : 0 1 : 1
Бранн
Ред Булл Зальцбург
1 : 4 1 : 1
Шелбурн
Карабах
0 : 3 1 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Мальмё
Копенгаген
0 : 0 5 : 0
Динамо К
Пафос
0 : 1 2 : 0
Шкендия
Карабах
0 : 1 5 : 1
Рейнджерс
Виктория Пльзень
3 : 0 2 : 1
Кайрат
Слован Бр
1 : 0 1 : 0 3 : 4
Команда12
Ред Булл Зальцбург
Брюгге
0 : 1 3 : 2
Лудогорец
Ференцварош
0 : 0 3 : 0
Лех П
Црвена Звезда
1 : 3 1 : 1
Фейеноорд
Фенербахче
2 : 1 5 : 2
Ницца
Бенфика
0 : 2 2 : 0
Раунд плей-офф
Команда12
Рейнджерс
Брюгге
19.0827.08
Црвена Звезда
Пафос
19.0826.08
Ференцварош
Карабах
19.0827.08
Фенербахче
Бенфика
20.0827.08
Команда12
Селтик
Кайрат
20.0826.08
Будё-Глимт
Штурм
20.0826.08
Базель
Копенгаген
20.0827.08

