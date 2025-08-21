23:50 ()
Риека - ПАОК 21 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 21-08-2025 20:45
Стадион: Риека (Риека, Хорватия), вместимость: 8274
21 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
Риека
ПАОК

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риека - ПАОК, которое состоится 21 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Риека (Риека, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риека
Риека, Хорватия
ПАОК
Салоники, Греция
Главные тренеры
Румыния Рэзван Луческу
История личных встреч
26.08.2021 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Риека0 : 2ПАОК
19.08.2021 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч ПАОК1 : 1Риека
16.08.2025 Хорватия — Первая лига 3-й тур Риека0 : 2
12.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 3Риека
09.08.2025 Хорватия — Первая лига 2-й тур 0 : 0Риека
06.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Риека1 : 2
03.08.2025 Хорватия — Первая лига 1-й тур Риека2 : 0
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1 ДВПАОК
07.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч ПАОК0 : 0
11.05.2025 Греция — Суперлига Плей-офф чемпионов. 6-й тур ПАОК1 : 0
04.05.2025 Греция — Суперлига Плей-офф чемпионов. 5-й тур 4 : 2ПАОК
27.04.2025 Греция — Суперлига Плей-офф чемпионов. 4-й тур ПАОК2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча раунда плей-офф Лиги Европы: «Риека» — ПАОК. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 3 : 1
РФШ
КуПС
1 : 2 1 : 0
Риека
Шелбурн
1 : 2 1 : 3
Линкольн
Ноа
1 : 1 0 : 0 5 : 6
Фредрикстад
Мидтьюлланн
1 : 3 2 : 0
ЧФР Клуж
Брага
1 : 2 2 : 0
АЕК Ларнака
Легия
4 : 1 2 : 1
Команда12
Хеккен
Бранн
0 : 2 0 : 1
ПАОК
Вольфсберг
0 : 0 0 : 1 ДВ
Панатинаикос
Шахтёр
0 : 0 0 : 0 3 : 4
Зриньски
Брейдаблик
1 : 1 1 : 2
Серветт
Утрехт
1 : 3 2 : 1
ФКСБ
Дрита
3 : 2 1 : 3
Раунд плей-офф
Команда12
Мидтьюлланн
КуПС
21.0828.08
Бранн
АЕК Ларнака
21.0827.08
Мальмё
Сигма Оломоуц
21.0828.08
Маккаби Т-А
Динамо К
21.0828.08
Зриньски
Утрехт
21.0828.08
Шкендия
Лудогорец
21.0828.08
Команда12
Панатинаикос
Самсунспор
21.0828.08
Слован Бр
Янг Бойз
21.0828.08
Лех П
Генк
21.0828.08
Абердин
ФКСБ
21.0828.08
Риека
ПАОК
21.0828.08
Линкольн
Брага
21.0828.08

