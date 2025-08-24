23:40 ()
ЦСКА - Акрон 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 16:30
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
24 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
ЦСКА
Акрон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Акрон, которое состоится 24 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Швейцария Фабио Челестини
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур Акрон1 : 1 5 : 4ЦСКА
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Акрон1 : 2ЦСКА
24.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур ЦСКА4 : 0Акрон
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур ЦСКА3 : 1
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 3ЦСКА
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур 2 : 3ЦСКА
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур ЦСКА5 : 1
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Акрон1 : 2
08.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 1Акрон
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Акрон1 : 1
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Акрон2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: ЦСКА — «Акрон». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М614
2 Краснодар512
3 ЦСКА511
4 Рубин610
5 Зенит69
6 Балтика59
7 Крылья Советов58
8 Спартак М68
9 Ахмат67
10 Оренбург66
11 Акрон56
12 Динамо М55
13
Стыковая зона
Динамо Мх65
14
Стыковая зона
Ростов64
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород53
16
Зона вылета
Сочи51

