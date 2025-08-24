23:41 ()
Онлайн трансляции
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Свернуть список

Боруссия М - Гамбург 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 17:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
24 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Боруссия М
Гамбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Гамбург, которое состоится 24 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Гамбург
Гамбург
33 Германия вр Мориц Николас
29 США зщ Джозеф Скалли
2 Италия зщ Фабио Кьяродия
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
26 Германия зщ Лукас Ульрих
7 Австрия пз Кевин Штёгер
27 Германия пз Рокко Райц
16 Германия пз Филипп Зандер
9 Франция нп Франк Онора
25 Германия нп Робин Хак
15 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
1 Португалия вр Даниэл Хойер
17 Франция зщ Варме Омари
8 Германия зщ Даниэль Эльфадли
25 Германия зщ Джордан Торунарига
16 Грузия зщ Георгий Гочолеишвили
28 Швейцария зщ Миро Мухайм
24 Аргентина пз Николас Капальдо
21 Германия пз Николай Ремберг
14 Франция нп Райан Филипп
11 Гана нп Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
38 Норвегия нп Александер Рёссинг-Лелесиит
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Германия Мерлин Польцин
История личных встреч
12.05.2018 Германия - Бундеслига 34-й тур Гамбург2 : 1Боруссия М
15.12.2017 Германия - Бундеслига 17-й тур Боруссия М3 : 1Гамбург
12.03.2017 Германия - Бундеслига 24-й тур Гамбург2 : 1Боруссия М
01.03.2017 Кубок Германии 1/4 финала Гамбург1 : 2Боруссия М
15.10.2016 Германия - Бундеслига 7-й тур Боруссия М0 : 0Гамбург
14.02.2016 Германия - Бундеслига 21-й тур Гамбург3 : 2Боруссия М
11.09.2015 Германия - Бундеслига 4-й тур Боруссия М0 : 3Гамбург
12.07.2015 Кубок Телеком 1/2 финала Боруссия М0 : 0 4 : 5Гамбург
22.02.2015 Германия - Бундеслига 22-й тур Гамбург1 : 1Боруссия М
24.09.2014 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия М1 : 0Гамбург
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 3Боруссия М
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Боруссия М2 : 0
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Боруссия М0 : 1
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур 2 : 0Боруссия М
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Боруссия М4 : 4
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 2 ДВГамбург
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 3 : 2Гамбург
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Гамбург6 : 1
03.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур 0 : 4Гамбург
27.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур Гамбург1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария13
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф13
3
Лига чемпионов
Аугсбург13
4
Лига чемпионов
Вольфсбург13
5
Лига Европы
Хоффенхайм13
6
Лига конференций
Унион13
7 Санкт-Паули00
8 Кёльн00
9 Боруссия М00
10 Боруссия Д00
11 Гамбург00
12 Майнц00
13 Штутгарт10
14 Байер10
15 Фрайбург10
16
Стыковая зона
Хайденхайм10
17
Зона вылета
Вердер10
18
Зона вылета
РБ Лейпциг10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close