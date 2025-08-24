Боруссия М - Гамбург 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 17:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
24 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Гамбург, которое состоится 24 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Гамбург
Гамбург
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|2
|зщ
|Фабио Кьяродия
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|27
|пз
|Рокко Райц
|16
|пз
|Филипп Зандер
|9
|нп
|Франк Онора
|25
|нп
|Робин Хак
|15
|нп
|Харис Табакович
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|17
|зщ
|Варме Омари
|8
|зщ
|Даниэль Эльфадли
|25
|зщ
|Джордан Торунарига
|16
|зщ
|Георгий Гочолеишвили
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|24
|пз
|Николас Капальдо
|21
|пз
|Николай Ремберг
|14
|нп
|Райан Филипп
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|38
|нп
|Александер Рёссинг-Лелесиит
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Мерлин Польцин
История личных встреч
|12.05.2018
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|15.12.2017
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|3 : 1
|12.03.2017
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|01.03.2017
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 2
|15.10.2016
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|14.02.2016
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 2
|11.09.2015
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|12.07.2015
|Кубок Телеком
|1/2 финала
|0 : 0 4 : 5
|22.02.2015
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|24.09.2014
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|4 : 4
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2 ДВ
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|10.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|6 : 1
|03.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 4
|27.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вольфсбург
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Унион
|1
|3
|7
|Санкт-Паули
|0
|0
|8
|Кёльн
|0
|0
|9
|Боруссия М
|0
|0
|10
|Боруссия Д
|0
|0
|11
|Гамбург
|0
|0
|12
|Майнц
|0
|0
|13
|Штутгарт
|1
|0
|14
|Байер
|1
|0
|15
|Фрайбург
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Вердер
|1
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|1
|0