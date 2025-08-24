Гавр - Ланс 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 17:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
24 Августа 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Ланс, которое состоится 24 Августа 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Ланс
Ланс
|99
|вр
|Мори Дио
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|15
|пз
|Аюму Секо
|21
|пз
|Юнес Намли
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|8
|пз
|Ясин Кехта
|45
|пз
|Исса Сумаре
|40
|вр
|Робин Риссер
|6
|зщ
|Самсон Байду
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|2
|пз
|Рубен Агилар
|15
|пз
|Хамзат Оджедиран
|28
|пз
|Адриен Томассон
|3
|пз
|Дейвер Мачадо
|22
|нп
|Уэсли Саид
|38
|нп
|Райан Фофана
|29
|нп
|Морган Гилавоги
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Пьер Саж
История личных встреч
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 4
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|20.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 0
|31.01.2020
|Франция - Лига 2
|22-й тур
|0 : 0
|17.08.2019
|Франция - Лига 2
|4-й тур
|1 : 3
|01.04.2019
|Франция - Лига 2
|30-й тур
|0 : 0
|27.10.2018
|Франция - Лига 2
|12-й тур
|2 : 1
|20.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 34-й тур
|3 : 3
|25.11.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 16-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 1
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 3
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|26.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|2
|3
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Тулуза
|1
|3
|7
|Осер
|1
|3
|8
|Ренн
|1
|3
|9
|Анже
|2
|3
|10
|Лилль
|1
|1
|11
|Брест
|1
|1
|12
|Метц
|1
|0
|13
|Ланс
|1
|0
|14
|Лорьян
|1
|0
|15
|Нант
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Ницца
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Гавр
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Париж
|2
|0