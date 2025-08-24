23:41 ()
Гавр - Ланс 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 17:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
24 Августа 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Гавр
Ланс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Ланс, которое состоится 24 Августа 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Ланс
Ланс
99СенегалврМори Дио
93СенегалзщАруна Санганте
4ФранциязщГотье Льорис
18ФранциязщЯнис Зуауи
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
15ЯпонияпзАюму Секо
21ДанияпзЮнес Намли
26ФранцияпзСаймон Эбоног
14ФранцияпзРассул Ндиайе
8МароккопзЯсин Кехта
45СенегалпзИсса Сумаре
40ФранцияврРобин Риссер
6АвстриязщСамсон Байду
20ФранциязщМаланг Сарр
14ФранциязщМатьё Юдоль
2ФранцияпзРубен Агилар
15НигерияпзХамзат Оджедиран
28ФранцияпзАдриен Томассон
3КолумбияпзДейвер Мачадо
22ФранциянпУэсли Саид
38ФранциянпРайан Фофана
29ГвинеянпМорган Гилавоги
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
01.03.2025Франция — Лига 124-й турЛанс3 : 4Гавр
12.01.2025Франция — Лига 117-й турГавр1 : 2Ланс
06.04.2024Франция - Лига 128-й турЛанс1 : 1Гавр
20.10.2023Франция - Лига 19-й турГавр0 : 0Ланс
31.01.2020Франция - Лига 222-й турГавр0 : 0Ланс
17.08.2019Франция - Лига 24-й турЛанс1 : 3Гавр
01.04.2019Франция - Лига 230-й турЛанс0 : 0Гавр
27.10.2018Франция - Лига 212-й турГавр2 : 1Ланс
20.04.2018Франция - Лига 2Лига 2. 34-й турЛанс3 : 3Гавр
25.11.2017Франция - Лига 2Лига 2. 16-й турГавр1 : 0Ланс
16.08.2025Франция — Лига 11-й тур3 : 1Гавр
17.05.2025Франция — Лига 134-й тур2 : 3Гавр
10.05.2025Франция — Лига 133-й турГавр1 : 3
04.05.2025Франция — Лига 132-й тур1 : 2Гавр
26.04.2025Франция — Лига 131-й турГавр1 : 1
16.08.2025Франция — Лига 11-й турЛанс0 : 1
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Ланс2 : 1
02.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Ланс0 : 2
17.05.2025Франция — Лига 134-й турЛанс4 : 0
10.05.2025Франция — Лига 133-й тур1 : 1Ланс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ26
2
Лига чемпионов
Марсель23
3
Лига чемпионов
Монако13
4
Лига чемпионов
Лион13
5
Лига Европы
Страсбург13
6
Лига конференций
Тулуза13
7 Осер13
8 Ренн13
9 Анже23
10 Лилль11
11 Брест11
12 Метц10
13 Ланс10
14 Лорьян10
15 Нант10
16
Стыковая зона
Ницца10
17
Зона вылета
Гавр10
18
Зона вылета
Париж20

