Ислочь - Витебск 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 14:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
24 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
Ислочь
Витебск

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Витебск, которое состоится 24 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Витебск
Витебск
История личных встреч
11.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Витебск3 : 3Ислочь
01.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Ислочь1 : 0Витебск
06.07.2024 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Витебск0 : 1Ислочь
09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Ислочь0 : 2Витебск
03.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Витебск1 : 4Ислочь
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Витебск1 : 3Ислочь
08.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Ислочь2 : 0Витебск
02.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Витебск0 : 4Ислочь
19.05.2021 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Ислочь0 : 1Витебск
07.08.2020 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Витебск2 : 3Ислочь
17.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 1Ислочь
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Ислочь2 : 0
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 1Ислочь
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 2Ислочь
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 4Ислочь
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 3 : 0Витебск
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Витебск1 : 2
01.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 5Витебск
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Витебск
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 4 : 0Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1949
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1838
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1632
4 Динамо-Брест1932
5 Торпедо-БелАЗ1831
6 Ислочь1831
7 Минск1930
8 Неман1528
9 БАТЭ1922
10 Витебск1821
11 Арсенал Дз1921
12 Гомель1718
13 Нафтан1917
14
Стыковая зона
Слуцк1813
15
Зона вылета
Сморгонь1813
16
Зона вылета
Молодечно184

