Ислочь - Витебск 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 14:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
24 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Витебск, которое состоится 24 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Ислочь
Минский район
Витебск
Витебск
История личных встреч
|11.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|3 : 3
|01.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|06.07.2024
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
|03.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 4
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 3
|08.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
|02.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 4
|19.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|07.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 3
|17.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|02.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|12.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 4
|16.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|3 : 0
|09.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|01.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 5
|12.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
|05.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|19
|49
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|18
|38
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|16
|32
|4
|Динамо-Брест
|19
|32
|5
|Торпедо-БелАЗ
|18
|31
|6
|Ислочь
|18
|31
|7
|Минск
|19
|30
|8
|Неман
|15
|28
|9
|БАТЭ
|19
|22
|10
|Витебск
|18
|21
|11
|Арсенал Дз
|19
|21
|12
|Гомель
|17
|18
|13
|Нафтан
|19
|17
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|18
|13
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|18
|13
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|18
|4