Вулверхэмптон - Вест Хэм Юнайтед 26 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 26-08-2025 20:30
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
26 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 2-й раунд
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 26 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Португалия Витор Перейра
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Вулверхэмптон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
09.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Вулверхэмптон
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вулверхэмптон1 : 2Вест Хэм Юнайтед
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 0Вулверхэмптон
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Вулверхэмптон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
27.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вулверхэмптон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вулверхэмптон2 : 3Вест Хэм Юнайтед
27.09.2020 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 0Вулверхэмптон
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Вулверхэмптон
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Вулверхэмптон0 : 4
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Вулверхэмптон1 : 1
20.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 4 : 2Вулверхэмптон
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Вулверхэмптон0 : 2
22.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 5
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Вест Хэм Юнайтед1 : 1
03.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур 0 : 2Вест Хэм Юнайтед
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Барнет
Ньюпорт Каунти
2 : 2 2 : 4
Аккрингтон Стэнли
Олдхэм Атлетик
3 : 1
1-й раунд
Суонси Сити
Кроули Таун
3 : 1
Барроу
Престон Норт Энд
0 : 1
Ньюпорт Каунти
Миллуолл
0 : 1
Мидлсбро
Донкастер Роверс
0 : 4
Стокпорт Каунти
Кру Александра
3 : 1
Честерфилд
Мэнсфилд Таун
0 : 2
Рексем
Халл Сити
3 : 3 5 : 3
Гиллингем
Уимблдон
1 : 1 2 : 4
Аккрингтон Стэнли
Питерборо Юнайтед
2 : 1
Бристоль Сити
Милтон-Кинс Донс
2 : 0
Харрогейт Таун
Линкольн Сити
1 : 3
Вест Бромвич Альбион
Дерби Каунти
1 : 1 2 : 3
Блэкпул
Порт Вейл
0 : 1
Гримсби Таун
Шрусбери Таун
3 : 1
Блэкберн Роверс
Брэдфорд Сити
1 : 2
Солфорд Сити
Ротерхэм Юнайтед
0 : 0 2 : 3
Сток Сити
Уолсолл
0 : 0 4 : 3
Портсмут
Рединг
1 : 2
Чарльтон Атлетик
Стивенидж
3 : 1
Оксфорд Юнайтед
Колчестер Юнайтед
1 : 0
Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Кардифф Сити
Суиндон Таун
2 : 1
Нортгемптон Таун
Саутгемптон
0 : 1
Уотфорд
Норвич Сити
1 : 2
Лейтон Ориент
Уиком Уондерерс
0 : 1
Ковентри Сити
Лутон Таун
1 : 0
Уиган Атлетик
Ноттс Каунти
1 : 0
Бристоль Роверс
Кембридж Юнайтед
0 : 2
Бромли
Ипсвич Таун
1 : 1 5 : 4
Болтон Уондерерс
Шеффилд Уэнсдей
3 : 3 2 : 4
Барнсли
Флитвуд Таун
2 : 2 5 : 4
Хаддерсфилд Таун
Лестер Сити
2 : 2 3 : 2
Челтнем Таун
Эксетер Сити
2 : 0
Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Транмир Роверс
Бёртон Альбион
1 : 1 4 : 5
2-й раунд
Рединг
Уимблдон
26.08
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
26.08
Кембридж Юнайтед
Чарльтон Атлетик
26.08
Кардифф Сити
Челтнем Таун
26.08
Престон Норт Энд
Рексем
26.08
Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
26.08
Борнмут
Брентфорд
26.08
Норвич Сити
Саутгемптон
26.08
Миллуолл
Ковентри Сити
26.08
Бромли
Уиком Уондерерс
26.08
Суонси Сити
Плимут Аргайл
26.08
Сток Сити
Брэдфорд Сити
26.08
Бёрнли
Дерби Каунти
26.08
Уиган Атлетик
Стокпорт Каунти
26.08
Бёртон Альбион
Линкольн Сити
26.08
Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
26.08
Бирмингем Сити
Порт Вейл
26.08
Барнсли
Ротерхэм Юнайтед
26.08
Шеффилд Уэнсдей
Лидс Юнайтед
26.08
Эвертон
Мэнсфилд Таун
27.08
Фулхэм
Бристоль Сити
27.08
Оксфорд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
27.08
Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед
27.08

