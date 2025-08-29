Нюрнберг - Падерборн 07 29 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 29-08-2025 18:30
Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
29 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Падерборн 07, которое состоится 29 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Падерборн 07
История личных встреч
|19.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|30-й тур
|2 : 3
|22.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|19.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|13.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|15.01.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|30.07.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|04.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|06.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|22.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 3 6 : 5
|08.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 1
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 4
|23.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3
|08.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|3
|9
| 2
Повышение
|Дармштадт 98
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Карлсруэ
|3
|7
|4
|Арминия
|3
|6
|5
|Шальке-04
|3
|6
|6
|Айнтрахт Б
|3
|6
|7
|Эльверсберг
|3
|6
|8
|Пройссен Мюнстер
|3
|4
|9
|Падерборн 07
|3
|4
|10
|Динамо Др
|3
|3
|11
|Хольштайн
|3
|3
|12
|Кайзерслаутерн
|3
|3
|13
|Гройтер Фюрт
|3
|3
|14
|Бохум
|3
|3
|15
|Магдебург
|3
|3
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|3
|3
| 17
Зона вылета
|Герта
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Нюрнберг
|3
|0