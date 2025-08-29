02:08 ()
Нюрнберг - Падерборн 07 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 18:30
Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
29 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур
Нюрнберг
Падерборн 07

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Падерборн 07, которое состоится 29 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Падерборн 07
Падерборн
История личных встреч
19.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 30-й тур Нюрнберг2 : 3Падерборн 07
22.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Падерборн 073 : 2Нюрнберг
19.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Нюрнберг0 : 2Падерборн 07
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Падерборн 071 : 3Нюрнберг
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Падерборн 070 : 1Нюрнберг
13.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Нюрнберг2 : 1Падерборн 07
15.01.2022 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Нюрнберг1 : 2Падерборн 07
30.07.2021 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Падерборн 072 : 2Нюрнберг
04.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Нюрнберг2 : 1Падерборн 07
06.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Падерборн 070 : 2Нюрнберг
22.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 2 : 1Нюрнберг
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 3 : 3 6 : 5Нюрнберг
08.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Нюрнберг0 : 1
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 0Нюрнберг
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 4Нюрнберг
23.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Падерборн 071 : 2
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 3Падерборн 07
08.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 1 : 1Падерборн 07
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Падерборн 072 : 1
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 3 : 0Падерборн 07
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-9639
2
Повышение
Дармштадт 9837
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ37
4 Арминия36
5 Шальке-0436
6 Айнтрахт Б36
7 Эльверсберг36
8 Пройссен Мюнстер34
9 Падерборн 0734
10 Динамо Др33
11 Хольштайн33
12 Кайзерслаутерн33
13 Гройтер Фюрт33
14 Бохум33
15 Магдебург33
16
Стыковая зона
Фортуна33
17
Зона вылета
Герта32
18
Зона вылета
Нюрнберг30

