Воскресенье 31 августа
ЛНЗ Черкассы - Верес 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 12:00
Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
31 Августа 2025 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
ЛНЗ Черкассы
Верес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Верес, которое состоится 31 Августа 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Верес
Ровно
История личных встреч
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Верес1 : 1ЛНЗ Черкассы
30.11.2024 Украина — Премьер-лига 15-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 2Верес
15.04.2024 Украина - Премьер-лига 24-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0Верес
30.09.2023 Украина - Премьер-лига 9-й тур Верес0 : 0ЛНЗ Черкассы
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 0 : 2ЛНЗ Черкассы
09.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0
02.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0ЛНЗ Черкассы
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Верес1 : 1ЛНЗ Черкассы
18.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 0
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Верес0 : 2
08.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Верес
02.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Верес0 : 1
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Верес1 : 1ЛНЗ Черкассы
18.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур 3 : 1Верес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Колос410
2
Лига конференций
Динамо К39
3
Лига конференций
Кривбасс49
4 Заря47
5 Металлист 192547
6 ЛНЗ Черкассы37
7 Оболонь-Бровар47
8 Шахтёр37
9 Кудровка47
10 Полесье33
11 Рух В43
12 Полтава43
13
Стыковая зона
Карпаты43
14
Стыковая зона
Верес30
15
Зона вылета
Александрия30
16
Зона вылета
Эпицентр40

