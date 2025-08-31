ЛНЗ Черкассы - Верес 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 12:00
Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
31 Августа 2025 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Верес, которое состоится 31 Августа 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Верес
Ровно
История личных встреч
|25.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|15.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|18.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|08.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Колос
|4
|10
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|3
|9
| 3
Лига конференций
|Кривбасс
|4
|9
|4
|Заря
|4
|7
|5
|Металлист 1925
|4
|7
|6
|ЛНЗ Черкассы
|3
|7
|7
|Оболонь-Бровар
|4
|7
|8
|Шахтёр
|3
|7
|9
|Кудровка
|4
|7
|10
|Полесье
|3
|3
|11
|Рух В
|4
|3
|12
|Полтава
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Карпаты
|4
|3
| 14
Стыковая зона
|Верес
|3
|0
| 15
Зона вылета
|Александрия
|3
|0
| 16
Зона вылета
|Эпицентр
|4
|0