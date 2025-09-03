04:30 ()
Енисей - Шинник 03 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-09-2025 14:00
03 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 8-й тур
Енисей
Шинник

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Шинник, которое состоится 03 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
РоссияАндрей Валерьевич Тихонов
БеларусьАртём Олегович Булойчик
История личных встреч
23.11.2024Россия — Мелбет Первая лига20-й турЕнисей0 : 0Шинник
06.10.2024Россия — Мелбет Первая лига13-й турШинник2 : 0Енисей
12.11.2023Россия — Мелбет Первая лига18-й турЕнисей4 : 1Шинник
07.10.2023Россия — Мелбет Первая лига13-й турШинник1 : 1Енисей
12.03.2023Россия - Мелбет Первая лига22-й турШинник2 : 2Енисей
21.08.2022Россия - Мелбет Первая лига6-й турЕнисей2 : 1Шинник
10.03.2021ФНЛ - Первый дивизион29-й турЕнисей6 : 0Шинник
13.09.2020ФНЛ - Первый дивизион9-й турШинник3 : 0 ТЕнисей
09.03.2020ФНЛ - Первый дивизион26-й турЕнисей1 : 3Шинник
14.08.2019ФНЛ - Первый дивизион8-й турШинник0 : 0Енисей
30.08.2025Россия — Лига PARI7-й турЕнисей1 : 0
23.08.2025Россия — Лига PARI6-й тур0 : 2Енисей
16.08.2025Россия — Лига PARI5-й тур2 : 2Енисей
10.08.2025Россия — Лига PARI4-й турЕнисей0 : 2
04.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур0 : 0Енисей
30.08.2025Россия — Лига PARI7-й турШинник1 : 0
23.08.2025Россия — Лига PARI6-й турШинник1 : 1
16.08.2025Россия — Лига PARI5-й тур1 : 2Шинник
10.08.2025Россия — Лига PARI4-й турШинник0 : 2
02.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур1 : 0Шинник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал718
2
Повышение
Факел718
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс716
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ714
5 Челябинск713
6 Ротор711
7 Арсенал Т710
8 СКА-Хабаровск79
9 Уфа78
10 Енисей78
11 Шинник78
12 Волга Ул77
13 Родина77
14 Нефтехимик77
15 Чайка76
16
Зона вылета
Торпедо М74
17
Зона вылета
Сокол74
18
Зона вылета
Черноморец72

