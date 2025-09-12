Торпедо М - Волга Ул 12 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 12-09-2025 18:00
12 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Волга Ул, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
|Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
|Михаил Владимирович Белов
История личных встреч
|25.09.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|35-й тур
|3 : 1
|04.06.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|15-й тур
|1 : 0
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 1
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|0 : 0
|29.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|3 : 0
|25.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|3 : 0
|18.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 0
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|2 : 0
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|2 : 1
|25.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|4 : 0
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|9
|22
| 2
Повышение
|Урал
|9
|20
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|9
|20
| 4
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|9
|18
|5
|Челябинск
|9
|17
|6
|Ротор
|9
|17
|7
|Арсенал Т
|9
|13
|8
|Родина
|9
|13
|9
|Шинник
|9
|12
|10
|СКА-Хабаровск
|9
|9
|11
|Уфа
|9
|9
|12
|Енисей
|9
|9
|13
|Волга Ул
|9
|8
|14
|Нефтехимик
|9
|8
|15
|Черноморец
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Чайка
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Сокол
|9
|4