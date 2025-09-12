00:23 ()
Торпедо М - Волга Ул 12 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-09-2025 18:00
12 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 10-й тур
Торпедо М
Волга Ул

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Волга Ул, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
Беларусь Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
Россия Михаил Владимирович Белов
История личных встреч
25.09.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 35-й тур Торпедо М3 : 1Волга Ул
04.06.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 15-й тур Волга Ул1 : 0Торпедо М
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 1 : 1Торпедо М
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Торпедо М0 : 0
29.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур 3 : 0Торпедо М
25.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 3 : 0Торпедо М
18.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Торпедо М1 : 0
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 2 : 0Волга Ул
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Волга Ул1 : 1
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Волга Ул2 : 1
25.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 4 : 0Волга Ул
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Волга Ул1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел922
2
Повышение
Урал920
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс920
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ918
5 Челябинск917
6 Ротор917
7 Арсенал Т913
8 Родина913
9 Шинник912
10 СКА-Хабаровск99
11 Уфа99
12 Енисей99
13 Волга Ул98
14 Нефтехимик98
15 Черноморец96
16
Зона вылета
Торпедо М96
17
Зона вылета
Чайка96
18
Зона вылета
Сокол94

Отзывы и комментарии к матчу

