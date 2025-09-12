00:23 ()
Гандзасар - Ван 12 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-09-2025 15:00
12 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 6-й тур
Гандзасар
Ван

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гандзасар - Ван, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гандзасар
Капан
Ван
Чаренцаван
История личных встреч
12.05.2025 Армения — Премьер-лига 20-й тур Гандзасар1 : 2Ван
06.04.2025 Армения — Премьер-лига 25-й тур Ван2 : 0Гандзасар
16.08.2024 Армения — Премьер-лига 3-й тур Ван6 : 1Гандзасар
30.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Гандзасар1 : 1
23.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Гандзасар
17.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 4 : 1Гандзасар
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Гандзасар
01.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур Гандзасар1 : 1
29.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Ван0 : 0
15.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур Ван0 : 2
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур 0 : 1Ван
04.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур Ван0 : 0
28.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур 0 : 2Ван
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Урарту510
2
Лига конференций
Алашкерт49
3
Лига конференций
Арарат-Армения37
4 Пюник47
5 Ноа36
6 БКМА46
7 Ван45
8 Гандзасар53
9 Ширак52
10
Зона вылета
Арарат51

Отзывы и комментарии к матчу

