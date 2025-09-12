00:23 ()
Свернуть список

Арсенал Дз - Славия-Мозырь 12 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-09-2025 19:15
12 Сентября 2025 года в 20:15 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Арсенал Дз
Славия-Мозырь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Дз - Славия-Мозырь, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Дз
Дзержинск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
25.04.2025 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь1 : 1Арсенал Дз
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Арсенал Дз1 : 1Славия-Мозырь
28.04.2024 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь3 : 0Арсенал Дз
22.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь1 : 1Арсенал Дз
26.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Арсенал Дз3 : 2Славия-Мозырь
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Арсенал Дз1 : 1
15.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 1Арсенал Дз
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Арсенал Дз0 : 4
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 1Арсенал Дз
27.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Арсенал Дз1 : 0
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь2 : 0
24.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 1Славия-Мозырь
15.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Славия-Мозырь2 : 1
08.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 0 : 2Славия-Мозырь
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2052
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2041
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1836
4 Ислочь2035
5 Торпедо-БелАЗ1934
6 Динамо-Брест2032
7 Минск2031
8 Неман1628
9 БАТЭ2023
10 Витебск2021
11 Арсенал Дз1921
12 Гомель1819
13 Нафтан2018
14
Стыковая зона
Слуцк1913
15
Зона вылета
Сморгонь1913
16
Зона вылета
Молодечно2010

Отзывы и комментарии к матчу

