Арсенал Дз - Славия-Мозырь 12 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 12-09-2025 19:15
12 Сентября 2025 года в 20:15 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Дз - Славия-Мозырь, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Дз
Дзержинск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|25.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|22.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 1
|26.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 1
|15.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|10.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|0 : 4
|02.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|27.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 0
|24.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|15.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|08.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|0 : 2
|02.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|20
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|20
|41
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|18
|36
|4
|Ислочь
|20
|35
|5
|Торпедо-БелАЗ
|19
|34
|6
|Динамо-Брест
|20
|32
|7
|Минск
|20
|31
|8
|Неман
|16
|28
|9
|БАТЭ
|20
|23
|10
|Витебск
|20
|21
|11
|Арсенал Дз
|19
|21
|12
|Гомель
|18
|19
|13
|Нафтан
|20
|18
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|19
|13
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|19
|13
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|20
|10