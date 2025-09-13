Динамо М - Спартак М 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 15:45
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
13 Сентября 2025 года в 16:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Спартак М, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Деян Станкович
История личных встреч
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|29.04.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 1
|07.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|0 : 1
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|2 : 3
|22.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|12.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|2 : 5
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0 5 : 4
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 0
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|0 : 0
|08.09.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|4 : 1
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|4 : 0
|23.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|7
|16
|2
|ЦСКА
|7
|15
|3
|Балтика
|7
|15
|4
|Локомотив М
|7
|15
|5
|Зенит
|7
|12
|6
|Спартак М
|7
|11
|7
|Рубин
|7
|11
|8
|Крылья Советов
|7
|9
|9
|Динамо М
|7
|8
|10
|Ахмат
|7
|8
|11
|Динамо Мх
|7
|8
|12
|Оренбург
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|7
|6
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|7
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|7
|1