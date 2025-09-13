05:44 ()
Динамо М - Спартак М 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 15:45
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
13 Сентября 2025 года в 16:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур
Динамо М
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Спартак М, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур Динамо М1 : 0Спартак М
11.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Динамо М2 : 0Спартак М
29.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Спартак М2 : 1Динамо М
07.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A Динамо М0 : 1Спартак М
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М2 : 0Динамо М
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур Динамо М2 : 3Спартак М
22.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Спартак М2 : 2Динамо М
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М2 : 3Спартак М
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Спартак М3 : 0Динамо М
12.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М1 : 1 5 : 4Спартак М
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 0Динамо М
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Динамо М2 : 5
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур 0 : 0 5 : 4Динамо М
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Динамо М3 : 0
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур 0 : 0Динамо М
08.09.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М5 : 0
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Спартак М2 : 1
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Спартак М4 : 1
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Спартак М4 : 0
23.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур 2 : 3Спартак М
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар716
2 ЦСКА715
3 Балтика715
4 Локомотив М715
5 Зенит712
6 Спартак М711
7 Рубин711
8 Крылья Советов79
9 Динамо М78
10 Ахмат78
11 Динамо Мх78
12 Оренбург77
13
Стыковая зона
Акрон76
14
Стыковая зона
Ростов75
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород73
16
Зона вылета
Сочи71

