Суббота 13 сентября
Порту - Насьонал 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 19:00
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
13 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Порту
Насьонал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Насьонал, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Насьонал
Фуншал
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Порту3 : 0Насьонал
12.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Насьонал2 : 0Порту
18.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Насьонал0 : 1Порту
12.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Насьонал2 : 4 ДВПорту
20.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Порту2 : 0Насьонал
12.05.2019 Португалия - Примейра 33-й тур Насьонал0 : 4Порту
08.01.2019 Португалия - Примейра 16-й тур Порту3 : 1Насьонал
04.03.2017 Португалия - Примейра 24-й тур Порту7 : 0Насьонал
01.10.2016 Португалия - Примейра 7-й тур Насьонал0 : 4Порту
17.04.2016 Португалия - Примейра 30-й тур Порту4 : 0Насьонал
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 1 : 2Порту
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Порту4 : 0
18.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 2Порту
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Порту3 : 0
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Порту1 : 0
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 0 : 2Насьонал
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Насьонал1 : 4
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 1 : 1Насьонал
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Насьонал0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту412
2
Лига чемпионов
Фамаликан410
3
Лига Европы
Спортинг49
4
Лига конференций
Бенфика39
5 Морейренсе49
6 Брага48
7 Жил Висенте47
8 Арока45
9 Насьонал44
10 Санта-Клара44
11 Витория Гимарайнш44
12 Риу Аве33
13 Эштрела43
14 Каза Пия43
15 Эшторил42
16
Стыковая зона
Алверка41
17
Зона вылета
АВС41
18
Зона вылета
Тондела41

Отзывы и комментарии к матчу

  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
