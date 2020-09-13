Порту - Насьонал 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 19:00
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
13 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Насьонал, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Насьонал
Фуншал
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|12.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 0
|18.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 1
|12.01.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 4 ДВ
|20.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|12.05.2019
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 4
|08.01.2019
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|3 : 1
|04.03.2017
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|7 : 0
|01.10.2016
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|17.04.2016
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|4 : 0
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|4 : 0
|18.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|11.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 4
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 1
|09.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Фамаликан
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Спортинг
|4
|9
| 4
Лига конференций
|Бенфика
|3
|9
|5
|Морейренсе
|4
|9
|6
|Брага
|4
|8
|7
|Жил Висенте
|4
|7
|8
|Арока
|4
|5
|9
|Насьонал
|4
|4
|10
|Санта-Клара
|4
|4
|11
|Витория Гимарайнш
|4
|4
|12
|Риу Аве
|3
|3
|13
|Эштрела
|4
|3
|14
|Каза Пия
|4
|3
|15
|Эшторил
|4
|2
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|4
|1
| 17
Зона вылета
|АВС
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Тондела
|4
|1