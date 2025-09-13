05:48 ()
Суббота 13 сентября
Бешикташ - Истанбул Башакшехир 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 19:00
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
13 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 5-й тур
Бешикташ
Истанбул Башакшехир

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Истанбул Башакшехир, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Главные тренеры
Турция Чагдаш Атан
История личных встреч
12.04.2025 Турция — Суперлига 31-й тур Бешикташ0 : 2Истанбул Башакшехир
10.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур Истанбул Башакшехир0 : 0Бешикташ
04.04.2024 Турция - Суперлига 31-й тур Истанбул Башакшехир1 : 1Бешикташ
12.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур Бешикташ1 : 0Истанбул Башакшехир
12.03.2023 Турция - Суперлига 25-й тур Истанбул Башакшехир0 : 2Бешикташ
12.09.2022 Турция - Суперлига 6-й тур Бешикташ0 : 1Истанбул Башакшехир
07.03.2022 Турция - Суперлига 28-й тур Бешикташ2 : 2Истанбул Башакшехир
15.10.2021 Турция - Суперлига 9-й тур Истанбул Башакшехир3 : 2Бешикташ
12.03.2021 Турция - Суперлига 30-й тур Истанбул Башакшехир2 : 3Бешикташ
21.11.2020 Турция - Суперлига 9-й тур Бешикташ3 : 2Истанбул Башакшехир
31.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур 2 : 0Бешикташ
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Бешикташ0 : 1
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 1Бешикташ
17.08.2025 Турция — Суперлига 2-й тур Бешикташ2 : 1
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Бешикташ3 : 2
31.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур Истанбул Башакшехир0 : 0
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 3 : 1Истанбул Башакшехир
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Истанбул Башакшехир1 : 2
17.08.2025 Турция — Суперлига 2-й тур Истанбул Башакшехир1 : 1
13.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Истанбул Башакшехир1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай412
2
Лига чемпионов
Трабзонспор410
3
Лига Европы
Гёзтепе48
4
Лига конференций
Коньяспор37
5 Фенербахче37
6 Самсунспор37
7 Антальяспор46
8 Газиантеп46
9 Эюпспор44
10 Аланьяспор34
11 Бешикташ23
12 Фатих Карагюмрюк33
13 Истанбул Башакшехир22
14 Кайсериспор32
15 Коджаэлиспор41
16
Зона вылета
Ризеспор31
17
Зона вылета
Касымпаша30
18
Зона вылета
Генчлербирлиги40

Отзывы и комментарии к матчу

