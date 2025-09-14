22:34 ()
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Барселона - Валенсия 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 21:00
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
14 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Барселона
Валенсия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Валенсия, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
06.02.2025 Кубок Испании 1/4 финала Валенсия0 : 5Барселона
26.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Барселона7 : 1Валенсия
17.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Валенсия1 : 2Барселона
29.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Барселона4 : 2Валенсия
16.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Валенсия1 : 1Барселона
05.03.2023 Испания - Примера 24-й тур Барселона1 : 0Валенсия
29.10.2022 Испания - Примера 12-й тур Валенсия0 : 1Барселона
20.02.2022 Испания - Примера 25-й тур Валенсия1 : 4Барселона
17.10.2021 Испания - Примера 9-й тур Барселона3 : 1Валенсия
02.05.2021 Испания - Примера 34-й тур Валенсия2 : 3Барселона
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 1 : 1Барселона
23.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 2 : 3Барселона
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 0 : 3Барселона
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Барселона5 : 0
04.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 5Барселона
29.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Валенсия3 : 0
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 0Валенсия
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Валенсия1 : 1
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Валенсия3 : 0
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид39
2
Лига чемпионов
Атлетик Б39
3
Лига чемпионов
Вильярреал37
4
Лига чемпионов
Барселона37
5
Лига Европы
Эспаньол37
6
Лига конференций
Эльче46
7 Хетафе36
8 Бетис45
9 Валенсия34
10 Райо Вальекано34
11 Севилья44
12 Алавес34
13 Осасуна33
14 Сельта43
15 Овьедо33
16 Реал Сосьедад32
17 Атлетико М32
18
Зона вылета
Мальорка31
19
Зона вылета
Леванте30
20
Зона вылета
Жирона30

Отзывы и комментарии к матчу

