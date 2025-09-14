Барселона - Валенсия 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 21:00
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
14 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Валенсия, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Валенсия
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Карлос Корберан
История личных встреч
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 5
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|7 : 1
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|29.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|4 : 2
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|29.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|20.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 4
|17.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 1
|02.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 3
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 3
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|0 : 3
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 5
|29.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|3 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Эльче
|4
|6
|7
|Хетафе
|3
|6
|8
|Бетис
|4
|5
|9
|Валенсия
|3
|4
|10
|Райо Вальекано
|3
|4
|11
|Севилья
|4
|4
|12
|Алавес
|3
|4
|13
|Осасуна
|3
|3
|14
|Сельта
|4
|3
|15
|Овьедо
|3
|3
|16
|Реал Сосьедад
|3
|2
|17
|Атлетико М
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Леванте
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Жирона
|3
|0