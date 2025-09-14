22:37 ()
Карпаты - Полтава 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 17:00
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
14 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Карпаты
Полтава

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карпаты - Полтава, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
26.10.2016 Кубок Украины 1/8 финала Полтава2 : 1Карпаты
21.09.2011 Кубок Украины 1/16 финала Полтава0 : 1Карпаты
29.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 2 : 2Карпаты
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Карпаты
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Карпаты3 : 3
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Карпаты0 : 2
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Карпаты1 : 3
29.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Полтава1 : 4
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 3 : 1Полтава
08.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Полтава1 : 0
01.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Полтава
04.08.2021 Кубок Украины Предварительный раунд 1 : 0 ДВПолтава
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К412
2
Лига конференций
Шахтёр410
3
Лига конференций
Колос410
4 Кривбасс49
5 Заря47
6 Металлист 192547
7 Оболонь-Бровар47
8 ЛНЗ Черкассы57
9 Кудровка57
10 Верес56
11 Полесье43
12 Рух В43
13
Стыковая зона
Александрия53
14
Стыковая зона
Полтава43
15
Зона вылета
Карпаты43
16
Зона вылета
Эпицентр40

