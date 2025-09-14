Карпаты - Полтава 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 17:00
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
14 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карпаты - Полтава, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карпаты
Львов
Полтава
Полтава
История личных встреч
|26.10.2016
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1
|21.09.2011
|Кубок Украины
|1/16 финала
|0 : 1
|29.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|16.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|10.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 3
|03.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|25.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 3
|29.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 4
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|08.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|01.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|04.08.2021
|Кубок Украины
|Предварительный раунд
|1 : 0 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо К
|4
|12
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|4
|10
| 3
Лига конференций
|Колос
|4
|10
|4
|Кривбасс
|4
|9
|5
|Заря
|4
|7
|6
|Металлист 1925
|4
|7
|7
|Оболонь-Бровар
|4
|7
|8
|ЛНЗ Черкассы
|5
|7
|9
|Кудровка
|5
|7
|10
|Верес
|5
|6
|11
|Полесье
|4
|3
|12
|Рух В
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Александрия
|5
|3
| 14
Стыковая зона
|Полтава
|4
|3
| 15
Зона вылета
|Карпаты
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Эпицентр
|4
|0