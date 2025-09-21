Сандерленд - Астон Вилла 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 15:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
21 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Астон Вилла, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Унаи Эмери
История личных встреч
|06.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 3
|21.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|2 : 1
|02.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|29.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|14.03.2015
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 4
|28.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|01.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|30.11.2013
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|29.04.2013
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|6 : 1
|03.11.2012
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 6
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|16.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Челси
|4
|8
|6
|Сандерленд
|4
|7
|7
|Эвертон
|4
|7
|8
|Манчестер Сити
|4
|6
|9
|Кристал Пэлас
|4
|6
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|5
|11
|Фулхэм
|4
|5
|12
|Брентфорд
|4
|4
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|4
|14
|Манчестер Юнайтед
|4
|4
|15
|Ноттингем Форест
|4
|4
|16
|Лидс Юнайтед
|4
|4
|17
|Бёрнли
|4
|3
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|3
|19
|Астон Вилла
|4
|2
|20
|Вулверхэмптон
|4
|0