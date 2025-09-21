23:23 ()
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Сандерленд - Астон Вилла 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 15:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
21 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Сандерленд
Астон Вилла

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Астон Вилла, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
06.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Сандерленд0 : 3Астон Вилла
21.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Астон Вилла2 : 1Сандерленд
02.01.2016 Англия - Премьер-лига 20-й тур Сандерленд3 : 1Астон Вилла
29.08.2015 Англия - Премьер-лига 4-й тур Астон Вилла2 : 2Сандерленд
14.03.2015 Англия - Премьер-лига 29-й тур Сандерленд0 : 4Астон Вилла
28.12.2014 Англия - Премьер-лига 19-й тур Астон Вилла0 : 0Сандерленд
01.01.2014 Англия - Премьер-лига 20-й тур Сандерленд0 : 1Астон Вилла
30.11.2013 Англия - Премьер-лига 13-й тур Астон Вилла0 : 0Сандерленд
29.04.2013 Англия - Премьер-лига 35-й тур Астон Вилла6 : 1Сандерленд
03.11.2012 Англия - Премьер-лига 10-й тур Сандерленд0 : 1Астон Вилла
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Сандерленд
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Сандерленд2 : 1
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Сандерленд1 : 1 5 : 6
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 2 : 0Сандерленд
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Сандерленд3 : 0
16.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 1 4 : 2Астон Вилла
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Астон Вилла
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Астон Вилла0 : 3
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Астон Вилла
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Астон Вилла0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль412
2
Лига чемпионов
Арсенал49
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур49
4
Лига чемпионов
Борнмут49
5
Лига Европы
Челси48
6 Сандерленд47
7 Эвертон47
8 Манчестер Сити46
9 Кристал Пэлас46
10 Ньюкасл Юнайтед45
11 Фулхэм45
12 Брентфорд44
13 Брайтон энд Хоув Альбион44
14 Манчестер Юнайтед44
15 Ноттингем Форест44
16 Лидс Юнайтед44
17 Бёрнли43
18 Вест Хэм Юнайтед43
19 Астон Вилла42
20 Вулверхэмптон40

