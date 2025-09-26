01:28 ()
Ширак - Урарту 26 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-09-2025 17:00
26 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 8-й тур
Ширак
Урарту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ширак - Урарту, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ширак
Гюмри
Урарту
Ереван
История личных встреч
27.04.2025 Армения — Премьер-лига 28-й тур Ширак1 : 1Урарту
20.11.2024 Армения — Премьер-лига 17-й тур Урарту1 : 2Ширак
14.09.2024 Армения — Премьер-лига 6-й тур Ширак0 : 2Урарту
03.05.2024 Армения - Премьер-лига 32-й тур Урарту0 : 0Ширак
02.03.2024 Армения - Премьер-лига 23-й тур Ширак1 : 0Урарту
30.10.2023 Армения - Премьер-лига 14-й тур Урарту2 : 2Ширак
26.08.2023 Армения - Премьер-лига 5-й тур Ширак0 : 2Урарту
27.04.2023 Армения - Премьер-лига 29-й тур Урарту3 : 1Ширак
04.12.2022 Армения - Премьер-лига 20-й тур Ширак2 : 3Урарту
15.10.2022 Армения - Премьер-лига 11-й тур Урарту1 : 0Ширак
19.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур 3 : 2Ширак
12.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур Ширак4 : 2
30.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Ширак
24.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Ширак0 : 1
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Ширак
19.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур 0 : 6Урарту
14.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур Урарту2 : 3
29.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур 1 : 2Урарту
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Урарту0 : 1
15.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Урарту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алашкерт715
2
Лига конференций
Арарат-Армения614
3
Лига конференций
Урарту713
4 Ноа613
5 Пюник610
6 Ван78
7 БКМА66
8 Гандзасар76
9 Ширак75
10
Зона вылета
Арарат71

