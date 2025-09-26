Ширак - Урарту 26 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-09-2025 17:00
26 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ширак - Урарту, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ширак
Гюмри
Урарту
Ереван
История личных встреч
|27.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|20.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|03.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|30.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 2
|27.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 1
|04.12.2022
|Армения - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 3
|15.10.2022
|Армения - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|19.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|12.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|30.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|19.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 6
|14.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 3
|29.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|15.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алашкерт
|7
|15
| 2
Лига конференций
|Арарат-Армения
|6
|14
| 3
Лига конференций
|Урарту
|7
|13
|4
|Ноа
|6
|13
|5
|Пюник
|6
|10
|6
|Ван
|7
|8
|7
|БКМА
|6
|6
|8
|Гандзасар
|7
|6
|9
|Ширак
|7
|5
| 10
Зона вылета
|Арарат
|7
|1