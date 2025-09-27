04:06 ()
Ювентус - Аталанта 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 18:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
27 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Ювентус
Аталанта

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Аталанта, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Аталанта
Бергамо
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
4 Италия зщ Федерико Гатти
3 Бразилия зщ Бремер
6 Англия зщ Ллойд Келли
15 Франция зщ Пьер Калюлю
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
7 Португалия нп Шику Консейсау
10 Турция нп Кенан Йылдыз
9 Сербия нп Душан Влахович
29 Италия вр Марко Карнезекки
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
19 Албания зщ Берат Джимсити
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
16 Италия пз Рауль Белланова
8 Хорватия пз Марио Пашалич
6 США пз Юнус Муса
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
11 Нигерия нп Адемола Лукман
90 Черногория нп Никола Крстович
Главные тренеры
Хорватия Игор Тудор
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
16.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Аталанта1 : 2Ювентус
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Ювентус0 : 4Аталанта
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Аталанта1 : 1Ювентус
15.05.2024 Кубок Италии Финал Аталанта0 : 1Ювентус
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Ювентус2 : 2Аталанта
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Аталанта0 : 0Ювентус
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Аталанта0 : 2Ювентус
22.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Ювентус3 : 3Аталанта
13.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Аталанта1 : 1Ювентус
27.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Ювентус0 : 1Аталанта
20.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур 1 : 1Ювентус
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Ювентус4 : 4
13.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Ювентус4 : 3
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 0 : 1Ювентус
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Ювентус2 : 0
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур 0 : 3Аталанта
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 4 : 0Аталанта
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Аталанта4 : 1
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 1Аталанта
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Аталанта1 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Серии A: «Ювентус» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи412
2
Лига чемпионов
Ювентус410
3
Лига чемпионов
Милан49
4
Лига чемпионов
Рома49
5
Лига Европы
Аталанта48
6
Лига конференций
Кремонезе48
7 Кальяри47
8 Комо47
9 Удинезе47
10 Интер М46
11 Болонья46
12 Торино44
13 Лацио43
14 Сассуоло43
15 Верона43
16 Дженоа42
17 Фиорентина42
18
Зона вылета
Парма42
19
Зона вылета
Пиза41
20
Зона вылета
Лечче41

