Ювентус - Аталанта 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 18:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
27 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Аталанта, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Аталанта
Бергамо
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|7
|нп
|Шику Консейсау
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|15
|пз
|Мартен де Рон
|16
|пз
|Рауль Белланова
|8
|пз
|Марио Пашалич
|6
|пз
|Юнус Муса
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|90
|нп
|Никола Крстович
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Иван Юрич
История личных встреч
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 4
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|15.05.2024
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|0 : 2
|22.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|3 : 3
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|27.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 4
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 3
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 1
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Серии A: «Ювентус» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Кремонезе
|4
|8
|7
|Кальяри
|4
|7
|8
|Комо
|4
|7
|9
|Удинезе
|4
|7
|10
|Интер М
|4
|6
|11
|Болонья
|4
|6
|12
|Торино
|4
|4
|13
|Лацио
|4
|3
|14
|Сассуоло
|4
|3
|15
|Верона
|4
|3
|16
|Дженоа
|4
|2
|17
|Фиорентина
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Парма
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Пиза
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|4
|1