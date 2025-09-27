04:09 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Свернуть список

Слуцк - Витебск 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 14:00
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
27 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Слуцк
Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Витебск, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Витебск
Витебск
История личных встреч
11.05.2025 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Витебск4 : 1Слуцк
09.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Слуцк0 : 0Витебск
02.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Витебск2 : 0Слуцк
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Слуцк2 : 0Витебск
12.04.2024 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Витебск2 : 0Слуцк
30.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Витебск1 : 0Слуцк
23.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Витебск0 : 1Слуцк
25.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Слуцк0 : 2Витебск
20.08.2021 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк1 : 2Витебск
16.04.2021 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Витебск0 : 0Слуцк
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 3 : 0Слуцк
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Слуцк0 : 3
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 2 : 0Слуцк
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 2Слуцк
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 0 : 0Слуцк
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Витебск1 : 2
15.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 0Витебск
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Витебск0 : 1
24.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 0Витебск
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 3 : 0Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2252
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2142
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2241
4 Торпедо-БелАЗ2240
5 Ислочь2239
6 Динамо-Брест2238
7 Минск2338
8 Неман1931
9 БАТЭ2227
10 Арсенал Дз2226
11 Гомель2126
12 Нафтан2322
13 Витебск2221
14
Стыковая зона
Сморгонь2217
15
Зона вылета
Слуцк2113
16
Зона вылета
Молодечно2210

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close