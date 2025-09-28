22:50 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Воскресенье 28 сентября
Свернуть список

Фрайбург - Хоффенхайм 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 15:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
28 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Фрайбург
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Хоффенхайм, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
1 Германия вр Ноа Атуболу
17 Германия зщ Лукас Кюблер
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
33 Франция зщ Жорди Макенго
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
6 Германия пз Патрик Остерхаге
32 Италия пз Винченцо Грифо
19 Германия нп Ян-Никлас Бесте
9 Германия нп Лукас Хёлер
20 Австрия нп Чуквубуйке Адаму
1 Германия вр Оливер Бауман
2 Чехия зщ Робин Гранач
21 Швейцария зщ Альбиан Хайдари
13 Бразилия зщ Бернардо
22 Австрия зщ Александер Прасс
34 Чехия пз Владимир Цоуфал
29 Швеция пз Базумана Туре
7 Швейцария пз Леон Авдуллаху
18 Нидерланды пз Ваутер Бюргер
11 Косово пз Фисник Аслани
10 Германия пз Мухаммед Мехмет Дамар
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
Австрия Кристиан Ильцер
История личных встреч
19.04.2025 Германия — Бундеслига 30-й тур Фрайбург3 : 2Хоффенхайм
08.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Хоффенхайм1 : 1Фрайбург
20.01.2024 Германия — Бундеслига 18-й тур Фрайбург3 : 2Хоффенхайм
19.08.2023 Германия — Бундеслига 1-й тур Хоффенхайм1 : 2Фрайбург
12.03.2023 Германия — Бундеслига 24-й тур Фрайбург2 : 1Хоффенхайм
18.09.2022 Германия - Бундеслига 7-й тур Хоффенхайм0 : 0Фрайбург
30.04.2022 Германия - Бундеслига 32-й тур Хоффенхайм3 : 4Фрайбург
19.01.2022 Кубок Германии 1/8 финала Хоффенхайм1 : 4Фрайбург
11.12.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Фрайбург1 : 2Хоффенхайм
24.04.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур Фрайбург1 : 1Хоффенхайм
24.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Фрайбург2 : 1
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 0 : 3Фрайбург
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Фрайбург3 : 1
31.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 4 : 1Фрайбург
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Фрайбург1 : 3
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Хоффенхайм1 : 4
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 2 : 4Хоффенхайм
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Хоффенхайм1 : 3
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 1 : 2Хоффенхайм
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 4Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария515
2
Лига чемпионов
Боруссия Д513
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг512
4
Лига чемпионов
Байер58
5
Лига Европы
Кёльн47
6
Лига конференций
Санкт-Паули57
7 Айнтрахт Ф46
8 Фрайбург46
9 Штутгарт46
10 Хоффенхайм46
11 Унион46
12 Вольфсбург55
13 Майнц54
14 Вердер54
15 Гамбург44
16
Стыковая зона
Аугсбург53
17
Зона вылета
Хайденхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М42

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close