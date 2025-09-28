Фрайбург - Хоффенхайм 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 15:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
28 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Хоффенхайм, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|19
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
|1
|вр
|Оливер Бауман
|2
|зщ
|Робин Гранач
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|13
|зщ
|Бернардо
|22
|зщ
|Александер Прасс
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|29
|пз
|Базумана Туре
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|11
|пз
|Фисник Аслани
|10
|пз
|Мухаммед Мехмет Дамар
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|19.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|20.01.2024
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|19.08.2023
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|18.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 4
|19.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 4
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 1
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 4
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|5
|8
| 5
Лига Европы
|Кёльн
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Санкт-Паули
|5
|7
|7
|Айнтрахт Ф
|4
|6
|8
|Фрайбург
|4
|6
|9
|Штутгарт
|4
|6
|10
|Хоффенхайм
|4
|6
|11
|Унион
|4
|6
|12
|Вольфсбург
|5
|5
|13
|Майнц
|5
|4
|14
|Вердер
|5
|4
|15
|Гамбург
|4
|4
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|2