22:50 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Воскресенье 28 сентября
Свернуть список

Шинник - Ротор 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 16:00
28 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 12-й тур
Шинник
Ротор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Ротор, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Беларусь Артём Олегович Булойчик
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Ротор1 : 1Шинник
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Шинник0 : 1Ротор
05.10.2022 Fonbet Кубок России 1/32 финала Ротор1 : 1 4 : 5Шинник
15.03.2020 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Шинник0 : 1Ротор
18.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Ротор2 : 3Шинник
17.02.2019 Кубок ФНЛ Плей-офф Ротор1 : 1 5 : 4Шинник
24.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Ротор1 : 3Шинник
12.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Шинник0 : 0Ротор
18.02.2018 Кубок ФНЛ Группа C. 3-й тур Шинник2 : 2Ротор
04.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Ротор1 : 1Шинник
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 4Шинник
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 0 : 0Шинник
14.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 0 : 0Шинник
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур Шинник2 : 0
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 0 : 0Шинник
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 2 : 1Ротор
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 0 : 0Ротор
14.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур Ротор3 : 0
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур Ротор1 : 0
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 0 : 6Ротор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1126
2
Повышение
Урал1124
3
Плей-офф за повышение
Факел1123
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1121
5 Ротор1121
6 КАМАЗ1119
7 Родина1116
8 Нефтехимик1114
9 Арсенал Т1114
10 Шинник1114
11 СКА-Хабаровск1113
12 Волга Ул1111
13 Уфа1110
14 Енисей1110
15 Черноморец119
16
Зона вылета
Сокол118
17
Зона вылета
Торпедо М116
18
Зона вылета
Чайка116

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close