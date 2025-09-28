Металлист 1925 - Колос 28 Сентября прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Колос, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.