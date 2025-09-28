Металлист 1925 - Колос 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 14:30
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
28 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Колос, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Колос
Ковалёвка
История личных встреч
|07.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|09.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|30.09.2022
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|04.12.2021
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|30.07.2021
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|26.04.2019
|Украина - Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|22.09.2018
|Украина - Первая лига
|10-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|09.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|20.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|30.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|10.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо К
|7
|15
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|6
|14
| 3
Лига конференций
|Колос
|6
|14
|4
|Кривбасс
|6
|12
|5
|Металлист 1925
|6
|11
|6
|Кудровка
|7
|10
|7
|ЛНЗ Черкассы
|6
|10
|8
|Оболонь-Бровар
|7
|9
|9
|Полесье
|6
|9
|10
|Карпаты
|7
|8
|11
|Заря
|7
|8
|12
|Верес
|6
|7
| 13
Стыковая зона
|Александрия
|7
|7
| 14
Стыковая зона
|Полтава
|7
|4
| 15
Зона вылета
|Эпицентр
|7
|3
| 16
Зона вылета
|Рух В
|6
|3