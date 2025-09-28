22:52 ()
Металлист 1925 - Колос 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 14:30
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
28 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Металлист 1925
Колос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Колос, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Колос
Ковалёвка
История личных встреч
07.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур Колос1 : 1Металлист 1925
24.09.2023 Украина - Премьер-лига 8-й тур Металлист 19250 : 0Колос
09.04.2023 Украина - Премьер-лига 20-й тур Колос3 : 0Металлист 1925
30.09.2022 Украина - Премьер-лига 5-й тур Металлист 19252 : 0Колос
04.12.2021 Украина - Премьер-лига 17-й тур Металлист 19250 : 1Колос
30.07.2021 Украина - Премьер-лига 2-й тур Колос1 : 0Металлист 1925
26.04.2019 Украина - Первая лига 25-й тур Металлист 19250 : 0Колос
22.09.2018 Украина - Первая лига 10-й тур Колос0 : 0Металлист 1925
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 0 : 2Металлист 1925
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Металлист 19251 : 1
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Металлист 19252 : 0
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 4Металлист 1925
09.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 2 : 0Металлист 1925
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Колос0 : 0
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Колос
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Колос1 : 0
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Колос1 : 1
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 0 : 1Колос
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К715
2
Лига конференций
Шахтёр614
3
Лига конференций
Колос614
4 Кривбасс612
5 Металлист 1925611
6 Кудровка710
7 ЛНЗ Черкассы610
8 Оболонь-Бровар79
9 Полесье69
10 Карпаты78
11 Заря78
12 Верес67
13
Стыковая зона
Александрия77
14
Стыковая зона
Полтава74
15
Зона вылета
Эпицентр73
16
Зона вылета
Рух В63

Отзывы и комментарии к матчу

