Рух - Шахтёр 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 17:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
28 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Рух В
Шахтёр

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Шахтёр, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рух В
Винники
Шахтёр
Главные тренеры
Турция Арда Туран
История личных встреч
24.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Рух В1 : 1Шахтёр
01.12.2024 Украина — Премьер-лига 15-й тур Шахтёр1 : 1Рух В
07.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур Шахтёр3 : 1Рух В
23.09.2023 Украина - Премьер-лига 8-й тур Рух В1 : 1Шахтёр
19.03.2023 Украина - Премьер-лига 18-й тур Шахтёр2 : 0Рух В
02.09.2022 Украина - Премьер-лига 3-й тур Рух В0 : 1Шахтёр
20.11.2021 Украина - Премьер-лига 15-й тур Шахтёр2 : 0Рух В
21.02.2021 Украина - Премьер-лига 15-й тур Шахтёр2 : 0Рух В
23.09.2020 Украина - Премьер-лига 2-й тур Рух В1 : 1Шахтёр
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Рух В
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Рух В0 : 1
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Рух В
15.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Рух В1 : 2
08.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Рух В1 : 5
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Шахтёр1 : 0
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Шахтёр
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Шахтёр2 : 0
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 2 ДВШахтёр
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Шахтёр1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К715
2
Лига конференций
Шахтёр614
3
Лига конференций
Колос614
4 Кривбасс612
5 Металлист 1925611
6 Кудровка710
7 ЛНЗ Черкассы610
8 Оболонь-Бровар79
9 Полесье69
10 Карпаты78
11 Заря78
12 Верес67
13
Стыковая зона
Александрия77
14
Стыковая зона
Полтава74
15
Зона вылета
Эпицентр73
16
Зона вылета
Рух В63

