Родина - Сокол 29 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-09-2025 17:30
29 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 12-й тур
Родина
Сокол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Сокол, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Армения Барсег Артёмович Киракосян (и.о.)
Черногория Младен Кашчелан
История личных встреч
13.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур Сокол1 : 2Родина
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Родина2 : 0Сокол
07.04.2024 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур Сокол1 : 1Родина
16.07.2023 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Родина4 : 0Сокол
10.06.2022 ФНЛ-2 - Группа 3 Подгруппа А. 12-й тур Сокол1 : 0Родина
02.04.2022 ФНЛ-2 - Группа 3 Подгруппа А. 1-й тур Родина2 : 2Сокол
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 3Родина
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 4 : 0Родина
15.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур Родина2 : 0
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур Родина2 : 0
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 1 : 5Родина
23.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 2Сокол
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Сокол1 : 0
14.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур Сокол0 : 0
08.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 2 : 1Сокол
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Сокол0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1126
2
Повышение
Урал1124
3
Плей-офф за повышение
Факел1224
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1222
5 Ротор1221
6 КАМАЗ1119
7 Шинник1217
8 Родина1116
9 Арсенал Т1114
10 Нефтехимик1114
11 СКА-Хабаровск1113
12 Волга Ул1111
13 Уфа1211
14 Енисей1110
15 Черноморец119
16
Зона вылета
Сокол118
17
Зона вылета
Чайка127
18
Зона вылета
Торпедо М116

