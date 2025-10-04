Интер М - Кремонезе 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 18:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
04 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Кремонезе, которое состоится 04 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Кремонезе
Кремона
|1
|вр
|Ян Зоммер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|16
|вр
|Марко Сильвестри
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|22
|зщ
|Романо Флориани
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|33
|пз
|Альберто Грасси
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|20
|пз
|Франко Васкес
|99
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Давиде Никола
История личных встреч
|28.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|1 : 2
|30.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|3 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 0
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 3
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|15.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|29.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|5
|12
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Интер М
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|5
|9
|7
|Кремонезе
|5
|9
|8
|Комо
|5
|8
|9
|Кальяри
|5
|7
|10
|Болонья
|5
|7
|11
|Удинезе
|5
|7
|12
|Сассуоло
|5
|6
|13
|Лацио
|5
|6
|14
|Парма
|5
|5
|15
|Торино
|5
|4
|16
|Фиорентина
|5
|3
|17
|Верона
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Лечче
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Пиза
|5
|2