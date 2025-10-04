02:04 ()
Интер М - Кремонезе 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 18:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
04 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Интер М
Кремонезе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Кремонезе, которое состоится 04 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Кремонезе
Кремона
1ШвейцарияврЯн Зоммер
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
2НидерландызщДензел Думфрис
30БразилиязщКарлос Аугусто
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрменияпзГенрих Мхитарян
14ФранциянпАнж-Йоан Бонни
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
16ИталияврМарко Сильвестри
24ИталиязщФилиппо Терраччано
6ИталиязщФедерико Баскиротто
15ИталиязщМаттео Бьянкетти
22ИталиязщРомано Флориани
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
32АргентинапзМартин Пайеро
33ИталияпзАльберто Грасси
38ФранцияпзУоррен Бондо
20АргентинапзФранко Васкес
99ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
РумынияКристиан Киву
ИталияДавиде Никола
История личных встреч
28.01.2023Италия - Серия АСерия А. 20-й турКремонезе1 : 2Интер М
30.08.2022Италия - Серия АСерия А. 4-й турИнтер М3 : 1Кремонезе
30.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турИнтер М3 : 0
27.09.2025Италия — Серия А5-й тур0 : 2Интер М
21.09.2025Италия — Серия А4-й турИнтер М2 : 1
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 2Интер М
13.09.2025Италия — Серия А3-й тур4 : 3Интер М
27.09.2025Италия — Серия А5-й тур1 : 1Кремонезе
21.09.2025Италия — Серия А4-й турКремонезе0 : 0
15.09.2025Италия — Серия А3-й тур0 : 0Кремонезе
29.08.2025Италия — Серия А2-й турКремонезе3 : 2
23.08.2025Италия — Серия А1-й тур1 : 2Кремонезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан512
2
Лига чемпионов
Рома512
3
Лига чемпионов
Наполи512
4
Лига чемпионов
Ювентус511
5
Лига Европы
Интер М59
6
Лига конференций
Аталанта59
7 Кремонезе59
8 Комо58
9 Кальяри57
10 Болонья57
11 Удинезе57
12 Сассуоло56
13 Лацио56
14 Парма55
15 Торино54
16 Фиорентина53
17 Верона53
18
Зона вылета
Дженоа52
19
Зона вылета
Лечче52
20
Зона вылета
Пиза52

