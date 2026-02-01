22:54 ()
Свернуть список

Лидс Юнайтед - Ноттингем Форест 06 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-02-2026 22:00
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
06 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Лидс Юнайтед
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Ноттингем Форест
Ноттингем
26 Уэльс вр Карл Дарлоу
6 Уэльс зщ Джо Родон
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
2 Англия зщ Джейден Богл
24 Англия зщ Джеймс Джастин
23 Бельгия зщ Себастиан Борнау
4 Уэльс пз Итан Ампаду
44 Болгария пз Илия Груев
11 США пз Бренден Ааронсон
18 Германия пз Антон Стах
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
18 Шотландия вр Ангус Ганн
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
4 Бразилия зщ Морато
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
8 Англия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
16 Аргентина пз Николас Домингес
14 Швейцария нп Дан Ндой
19 Бразилия нп Игор Жезус
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Англия Шон Дайч
История личных встреч
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест3 : 1Лидс Юнайтед
04.04.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Ноттингем Форест
05.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ноттингем Форест1 : 0Лидс Юнайтед
08.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Ноттингем Форест2 : 0Лидс Юнайтед
10.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Ноттингем Форест
01.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Ноттингем Форест4 : 2Лидс Юнайтед
27.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Ноттингем Форест
01.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Ноттингем Форест
26.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Ноттингем Форест0 : 2Лидс Юнайтед
25.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Ноттингем Форест
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Лидс Юнайтед0 : 4
26.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур Лидс Юнайтед1 : 0
11.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 3Лидс Юнайтед
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур 4 : 3Лидс Юнайтед
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест1 : 1
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Ноттингем Форест4 : 0
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 0 : 2Ноттингем Форест
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 1 : 0Ноттингем Форест
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур Ноттингем Форест0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2453
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2447
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2446
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2441
5
Лига Европы
Челси2440
6 Ливерпуль2439
7 Брентфорд2436
8 Сандерленд2436
9 Фулхэм2434
10 Эвертон2434
11 Ньюкасл Юнайтед2433
12 Борнмут2433
13 Брайтон энд Хоув Альбион2431
14 Тоттенхэм Хотспур2429
15 Кристал Пэлас2429
16 Лидс Юнайтед2426
17 Ноттингем Форест2426
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2420
19
Зона вылета
Бёрнли2415
20
Зона вылета
Вулверхэмптон248

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close