Лидс Юнайтед - Ноттингем Форест 06 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Карл Дарлоу
|6
|зщ
|Джо Родон
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|2
|зщ
|Джейден Богл
|24
|зщ
|Джеймс Джастин
|23
|зщ
|Себастиан Борнау
|4
|пз
|Итан Ампаду
|44
|пз
|Илия Груев
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|18
|пз
|Антон Стах
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|18
|вр
|Ангус Ганн
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|4
|зщ
|Морато
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|16
|пз
|Николас Домингес
|14
|нп
|Дан Ндой
|19
|нп
|Игор Жезус
|Даниэль Фарке
|Шон Дайч
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|04.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|05.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|08.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|2 : 0
|10.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 1
|01.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|4 : 2
|27.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 1
|01.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|0 : 0
|26.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|25.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|2 : 0
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 4
|26.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|11.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 3
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 3
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 0
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|24
|53
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|24
|47
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|24
|46
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Челси
|24
|40
|6
|Ливерпуль
|24
|39
|7
|Брентфорд
|24
|36
|8
|Сандерленд
|24
|36
|9
|Фулхэм
|24
|34
|10
|Эвертон
|24
|34
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|33
|12
|Борнмут
|24
|33
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|31
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|29
|15
|Кристал Пэлас
|24
|29
|16
|Лидс Юнайтед
|24
|26
|17
|Ноттингем Форест
|24
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|20
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|24
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|24
|8