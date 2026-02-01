ЦСКА - Динамо М 06 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Динамо М, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: WINLINE Зимний Кубок РПЛ, Круговой турнир, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Фабио Челестини
Ролан Александрович Гусев
История личных встреч
17.08.2025
Мир Российская Премьер-лига
5-й тур
1 : 3
08.08.2025
Россия — МФЛ
18-й тур
1 : 2
16.04.2025
Fonbet Кубок России
1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
0 : 0
06.04.2025
Мир Российская Премьер-лига
23-й тур
3 : 1
28.03.2025
Россия — МФЛ
3-й тур
2 : 1
12.03.2025
Fonbet Кубок России
1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
2 : 1
06.10.2024
Мир Российская Премьер-лига
11-й тур
1 : 2
19.07.2024
Россия — МФЛ
Группа Б
2 : 3
19.04.2024
Россия — МФЛ
Группа Б
3 : 1
24.02.2024
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
2 : 1
03.02.2026
WINLINE Зимний Кубок РПЛ
Круговой турнир
2 : 2 5 : 4
25.01.2026
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
3 : 4
22.01.2026
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
3 : 1
07.12.2025
Мир Российская Премьер-лига
18-й тур
3 : 2
29.11.2025
Мир Российская Премьер-лига
17-й тур
2 : 0
03.02.2026
WINLINE Зимний Кубок РПЛ
Круговой турнир
2 : 1
26.01.2026
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
1 : 1 3 : 4
23.01.2026
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
2 : 2 5 : 3
06.12.2025
Мир Российская Премьер-лига
18-й тур
1 : 1
30.11.2025
Мир Российская Премьер-лига
17-й тур
2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 15:00 по московскому времени.
