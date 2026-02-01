22:54 ()
ЦСКА - Динамо М 06 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-02-2026 14:00
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
06 Февраля 2026 года в 15:00 (+03:00). WINLINE Зимний Кубок РПЛ, Круговой турнир
Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия);
ЦСКА
Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Динамо М, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: WINLINE Зимний Кубок РПЛ, Круговой турнир, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Швейцария Фабио Челестини
Россия Ролан Александрович Гусев
История личных встреч
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М1 : 3ЦСКА
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур ЦСКА1 : 2Динамо М
16.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Динамо М0 : 0ЦСКА
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур ЦСКА3 : 1Динамо М
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Динамо М2 : 1ЦСКА
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч ЦСКА2 : 1Динамо М
06.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Динамо М1 : 2ЦСКА
19.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Динамо М2 : 3ЦСКА
19.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА3 : 1Динамо М
24.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М2 : 1ЦСКА
03.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир ЦСКА2 : 2 5 : 4
25.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 ЦСКА3 : 4
22.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 ЦСКА3 : 1
07.12.2025 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур 3 : 2ЦСКА
29.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур ЦСКА2 : 0
03.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир 2 : 1Динамо М
26.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Динамо М1 : 1 3 : 4
23.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Динамо М2 : 2 5 : 3
06.12.2025 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур 1 : 1Динамо М
30.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 2 : 1Динамо М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит13
2 ЦСКА12
3 Краснодар11
4 Динамо М10

Отзывы и комментарии к матчу

Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
