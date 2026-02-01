04:43 ()
Баия - Флуминенсе 06 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-02-2026 00:00
06 Февраля 2026 года в 01:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 2-й тур
Баия
Флуминенсе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Баия - Флуминенсе, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Баия
Салвадор
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
История личных встреч
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур Флуминенсе2 : 0Баия
10.08.2025 Бразилия — Серия А 19-й тур Баия3 : 3Флуминенсе
04.08.2024 Бразилия - Серия А 21-й тур Флуминенсе1 : 0Баия
17.04.2024 Бразилия - Серия А 2-й тур Баия2 : 1Флуминенсе
01.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур Баия1 : 0Флуминенсе
25.06.2023 Бразилия - Серия А 12-й тур Флуминенсе2 : 1Баия
05.12.2021 Бразилия - Серия А 37-й тур Баия2 : 0Флуминенсе
31.08.2021 Бразилия - Серия А 18-й тур Флуминенсе2 : 0Баия
04.02.2021 Бразилия - Серия А 34-й тур Баия0 : 1Флуминенсе
11.10.2020 Бразилия - Серия А 15-й тур Флуминенсе1 : 0Баия
29.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур 1 : 2Баия
04.12.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур Баия2 : 0
29.11.2025 Бразилия — Серия А 36-й тур 1 : 1Баия
23.11.2025 Бразилия — Серия А 35-й тур Баия1 : 0
29.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур Флуминенсе2 : 1
03.12.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур 1 : 2Флуминенсе
28.11.2025 Бразилия — Серия А 36-й тур Флуминенсе6 : 0
23.11.2025 Бразилия — Серия А 35-й тур 0 : 0Флуминенсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Ботафого13
2 Шапекоэнсе13
3 Витория13
4 Баия13
5 Флуминенсе13
6 Сан-Паулу13
7 Мирасол13
8 Атлетико Паранаэнсе13
9 Ред Булл Брагантино13
10 Палмейрас11
11 Атлетико Минейро11
12 Гремио10
13 Фламенго10
14 Коринтианс10
15 Васко да Гама10
16 Интернасьонал10
17
Зона вылета
Коритиба10
18
Зона вылета
Сантос10
19
Зона вылета
Ремо10
20
Зона вылета
Крузейро10

