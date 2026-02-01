Баия - Флуминенсе 06 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Баия - Флуминенсе, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|07.12.2025
|Бразилия — Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|10.08.2025
|Бразилия — Серия А
|19-й тур
|3 : 3
|04.08.2024
|Бразилия - Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|17.04.2024
|Бразилия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|25.06.2023
|Бразилия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|31.08.2021
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|2 : 0
|04.02.2021
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|0 : 1
|11.10.2020
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|04.12.2025
|Бразилия — Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Бразилия — Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Бразилия — Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ботафого
|1
|3
|2
|Шапекоэнсе
|1
|3
|3
|Витория
|1
|3
|4
|Баия
|1
|3
|5
|Флуминенсе
|1
|3
|6
|Сан-Паулу
|1
|3
|7
|Мирасол
|1
|3
|8
|Атлетико Паранаэнсе
|1
|3
|9
|Ред Булл Брагантино
|1
|3
|10
|Палмейрас
|1
|1
|11
|Атлетико Минейро
|1
|1
|12
|Гремио
|1
|0
|13
|Фламенго
|1
|0
|14
|Коринтианс
|1
|0
|15
|Васко да Гама
|1
|0
|16
|Интернасьонал
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Коритиба
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Сантос
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Ремо
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Крузейро
|1
|0