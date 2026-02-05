Эден Азар объяснил, почему его не вдохновлял образ жизни Криштиану Роналду

Дата публикации: 05-02-2026 22:21

Бывший нападающий мадридского "Реала" и "Челси" Эден Азар рассказал, что в период выступлений за лондонскую команду тренер Маурицио Сарри советовал ему брать пример с профессионального отношения к футболу и образу жизни Криштиану Роналду.

По словам Азара, он откровенно признался тренеру, что не желает менять свои привычки. "Я сказал ему, что не хочу. Я никогда не злоупотреблял вином, но всегда старался быть собой - как на поле, так и за его пределами. Для меня важно оставаться Эденом Азаром. Если друзья звали меня на ужин, я с удовольствием принимал их приглашение и мог выпить бокал вина, если хотелось. Криштиану - это Криштиану, а я - это Азар. Я никогда не стремился быть кем-то другим - моя цель была просто получать удовольствие от футбола и оставаться верным себе", - приводит слова Азара издание La Gazzetta dello Sport.

На сегодняшний день 41-летний Криштиану Роналду успешно играет за саудовский клуб "Аль-Наср", в его коллекции пять "Золотых мячей" и столько же титулов победителя Лиги чемпионов. Эден Азар завершил свою профессиональную карьеру сравнительно рано - три года назад, когда ему было всего 32 года.