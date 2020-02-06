22:55 ()
Свернуть список

Лехия - Краковия 06 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-02-2026 21:30
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
06 Февраля 2026 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 20-й тур
Лехия
Краковия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Краковия, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лехия
Гданьск
Краковия
Краков
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
История личных встреч
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Краковия2 : 2Лехия
04.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур Краковия0 : 2Лехия
03.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Лехия1 : 2Краковия
22.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Лехия1 : 2Краковия
08.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Краковия0 : 1Лехия
11.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Краковия2 : 0Лехия
14.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Лехия3 : 0Краковия
08.05.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Лехия1 : 1Краковия
19.12.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Краковия0 : 3Лехия
04.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 4-й тур Лехия0 : 3Краковия
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 3Лехия
05.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Лехия5 : 2
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Лехия5 : 1
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 2 : 2Лехия
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Лехия2 : 1
02.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 0 : 1Краковия
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Краковия2 : 2
04.12.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 0 : 0Краковия
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 0 : 1Краковия
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Краковия1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Висла Плоцк1933
2
Лига чемпионов
Гурник З1933
3
Лига конференций
Ягеллония1832
4
Лига конференций
Краковия1930
5 Ракув1929
6 Заглембе Л1928
7 Корона1927
8 Лех П1926
9 Радомяк1826
10 Мотор1924
11 Лехия1923
12 Пяст1923
13 ГКС Катовице1823
14 Арка1821
15 Погонь1921
16
Зона вылета
Видзев1920
17
Зона вылета
Нецеча1919
18
Зона вылета
Легия1919

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close