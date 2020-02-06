Лехия - Краковия 06 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Краковия, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Лука Элснер
|03.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 2
|04.05.2025
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|1 : 2
|08.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|0 : 1
|11.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|2 : 0
|14.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|3 : 0
|08.05.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|1 : 1
|19.12.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|0 : 3
|04.07.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|0 : 3
|31.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 3
|05.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|5 : 2
|29.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|5 : 1
|22.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 1
|02.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 2
|04.12.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|0 : 0
|29.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Висла Плоцк
|19
|33
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|19
|33
| 3
Лига конференций
|Ягеллония
|18
|32
| 4
Лига конференций
|Краковия
|19
|30
|5
|Ракув
|19
|29
|6
|Заглембе Л
|19
|28
|7
|Корона
|19
|27
|8
|Лех П
|19
|26
|9
|Радомяк
|18
|26
|10
|Мотор
|19
|24
|11
|Лехия
|19
|23
|12
|Пяст
|19
|23
|13
|ГКС Катовице
|18
|23
|14
|Арка
|18
|21
|15
|Погонь
|19
|21
| 16
Зона вылета
|Видзев
|19
|20
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|19
|19
| 18
Зона вылета
|Легия
|19
|19