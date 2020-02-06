Унион - Айнтрахт 06 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Айнтрахт Ф, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|34
|зщ
|Стэнли Нсоки
|39
|зщ
|Деррик Кён
|19
|пз
|Яник Хаберер
|8
|пз
|Рани Хедира
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|7
|нп
|Оливер Бёрк
|23
|нп
|Андрей Илич
|10
|нп
|Ильяс Анса
|40
|вр
|Кауа Сантос
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|27
|пз
|Марио Гётце
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|20
|нп
|Рицу Доан
|25
|нп
|Арно Калимуэндо
|7
|нп
|Ансгар Кнауфф
|Штеффен Баумгарт
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|04.04.2023
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|19.03.2023
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|01.10.2022
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|17.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|28.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|18.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|15.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 3
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 2
|16.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|20
|51
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|20
|45
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|20
|42
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|20
|39
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|20
|36
| 6
Лига конференций
|Байер
|19
|35
|7
|Фрайбург
|20
|27
|8
|Айнтрахт Ф
|20
|27
|9
|Унион
|20
|24
|10
|Кёльн
|20
|23
|11
|Аугсбург
|20
|22
|12
|Боруссия М
|20
|21
|13
|Гамбург
|19
|19
|14
|Вольфсбург
|20
|19
|15
|Вердер
|20
|19
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|20
|14
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|20
|13