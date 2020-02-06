22:54 ()
Унион - Айнтрахт 06 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-02-2026 21:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
06 Февраля 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Унион
Айнтрахт Ф

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Айнтрахт Ф, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
34 Франция зщ Стэнли Нсоки
39 Германия зщ Деррик Кён
19 Германия пз Яник Хаберер
8 Германия пз Рани Хедира
6 Германия пз Алёша Кемляйн
7 Шотландия нп Оливер Бёрк
23 Сербия нп Андрей Илич
10 Германия нп Ильяс Анса
40 Бразилия вр Кауа Сантос
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
21 Германия зщ Натаниэль Браун
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
27 Германия пз Марио Гётце
16 Швеция пз Хуго Ларссон
8 Алжир пз Фарес Шаиби
20 Япония нп Рицу Доан
25 Франция нп Арно Калимуэндо
7 Германия нп Ансгар Кнауфф
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
21.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Айнтрахт Ф3 : 4Унион
09.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Айнтрахт Ф1 : 2Унион
27.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Унион1 : 1Айнтрахт Ф
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Айнтрахт Ф0 : 0Унион
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Унион0 : 3Айнтрахт Ф
04.04.2023 Кубок Германии 1/4 финала Айнтрахт Ф2 : 0Унион
19.03.2023 Германия — Бундеслига 25-й тур Унион2 : 0Айнтрахт Ф
01.10.2022 Германия — Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Унион
17.04.2022 Германия - Бундеслига 30-й тур Унион2 : 0Айнтрахт Ф
28.11.2021 Германия - Бундеслига 13-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Унион
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур 3 : 1Унион
24.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур Унион0 : 3
18.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур 1 : 1Унион
15.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур 1 : 1Унион
10.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур Унион2 : 2
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур Айнтрахт Ф1 : 3
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Айнтрахт Ф0 : 2
24.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур Айнтрахт Ф1 : 3
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 3 : 2Айнтрахт Ф
16.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур 3 : 3Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2051
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2045
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2042
4
Лига чемпионов
Штутгарт2039
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2036
6
Лига конференций
Байер1935
7 Фрайбург2027
8 Айнтрахт Ф2027
9 Унион2024
10 Кёльн2023
11 Аугсбург2022
12 Боруссия М2021
13 Гамбург1919
14 Вольфсбург2019
15 Вердер2019
16
Стыковая зона
Майнц2018
17
Зона вылета
Санкт-Паули2014
18
Зона вылета
Хайденхайм2013

Отзывы и комментарии к матчу

