Сельта - Осасуна 06 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Осасуна, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Йонуц Раду
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|16
|пз
|Мигель Роман
|6
|пз
|Илаш Мориба
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|8
|нп
|Фер Лопес
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|1
|вр
|Серхио Эррера
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|20
|зщ
|Хави Галан
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|19
|зщ
|Валентин Розье
|8
|пз
|Икер Муньос
|10
|пз
|Аймар Орос
|16
|пз
|Мой Гомес
|21
|нп
|Виктор Муньос
|15
|нп
|Рауль Моро
|17
|нп
|Анте Будимир
|Клаудио Хиральдес
|Алессио Лиши
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|21.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 3
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|06.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|05.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 2
|19.01.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|23.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 1
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|3 : 0
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 3
|17.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|3 : 2
|13.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 3
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|55
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|54
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|21
|42
| 5
Лига Европы
|Бетис
|22
|35
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|22
|34
|7
|Сельта
|22
|33
|8
|Реал Сосьедад
|22
|28
|9
|Осасуна
|22
|26
|10
|Жирона
|22
|25
|11
|Алавес
|22
|25
|12
|Атлетик Б
|22
|25
|13
|Мальорка
|22
|24
|14
|Эльче
|22
|24
|15
|Севилья
|22
|24
|16
|Валенсия
|22
|23
|17
|Хетафе
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|22
|22
| 19
Зона вылета
|Леванте
|21
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|22
|16