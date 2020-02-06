22:54 ()
Сельта - Осасуна 06 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-02-2026 22:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
06 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Сельта
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Осасуна, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Осасуна
Памплона
13 Румыния вр Йонуц Раду
32 Испания зщ Хави Родригес
2 Швеция зщ Карл Старфельт
20 Испания зщ Маркос Алонсо
3 Испания зщ Оскар Мингеса
5 Испания зщ Серхио Каррейра
16 Испания пз Мигель Роман
6 Гвинея пз Илаш Мориба
19 Швеция пз Уиллот Сведберг
8 Испания нп Фер Лопес
7 Испания нп Борха Иглесиас
1 Испания вр Серхио Эррера
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
20 Испания зщ Хави Галан
24 Испания зщ Алехандро Катена
19 Франция зщ Валентин Розье
8 Испания пз Икер Муньос
10 Испания пз Аймар Орос
16 Испания пз Мой Гомес
21 Испания нп Виктор Муньос
15 Испания нп Рауль Моро
17 Хорватия нп Анте Будимир
Главные тренеры
Испания Клаудио Хиральдес
Италия Алессио Лиши
История личных встреч
26.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Осасуна2 : 3Сельта
21.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Сельта1 : 0Осасуна
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур Осасуна3 : 2Сельта
04.02.2024 Испания - Примера 23-й тур Осасуна0 : 3Сельта
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Сельта0 : 2Осасуна
06.03.2023 Испания - Примера 24-й тур Осасуна0 : 0Сельта
05.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Сельта1 : 2Осасуна
19.01.2022 Испания - Примера 21-й тур Сельта2 : 0Осасуна
23.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Осасуна0 : 0Сельта
25.04.2021 Испания - Примера 32-й тур Сельта2 : 1Осасуна
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур 0 : 0Сельта
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 1 : 1Сельта
25.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 3 : 1Сельта
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Сельта2 : 1
18.01.2026 Испания — Примера 20-й тур Сельта3 : 0
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур Осасуна2 : 2
24.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 1 : 3Осасуна
17.01.2026 Испания — Примера 20-й тур Осасуна3 : 2
13.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала 2 : 2 4 : 3Осасуна
10.01.2026 Испания — Примера 19-й тур 1 : 0Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2255
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2254
3
Лига чемпионов
Атлетико М2245
4
Лига чемпионов
Вильярреал2142
5
Лига Европы
Бетис2235
6
Лига конференций
Эспаньол2234
7 Сельта2233
8 Реал Сосьедад2228
9 Осасуна2226
10 Жирона2225
11 Алавес2225
12 Атлетик Б2225
13 Мальорка2224
14 Эльче2224
15 Севилья2224
16 Валенсия2223
17 Хетафе2223
18
Зона вылета
Райо Вальекано2222
19
Зона вылета
Леванте2118
20
Зона вылета
Овьедо2216

Отзывы и комментарии к матчу

Новости футбола

Обзоры матчей

