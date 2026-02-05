"Бавария" сообщила об аренде защитника Боэ в "Галатасарай"

Дата публикации: 05-02-2026 22:16

Пресс-служба "Баварии" на официальном сайте сообщила о том, что крайний защитник Саша Боэ переходит в "Галатасарай" на правах аренды, которая продлится до завершения текущего сезона. Такой ход направлен на получение игроком игровой практики, а также поможет "Галатасараю" укрепить оборонительную линию на период важных матчей.

Стоит напомнить, что Саша Боэ перешёл в мюнхенский клуб именно из "Галатасарая" в январе 2024 года, однако теперь возвращается в турецкий коллектив уже в статусе арендованного футболиста. С момента своего перехода в "Баварию" 25-летний защитник провёл 38 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и пятью голевыми передачами. Эти показатели говорят о его высокой универсальности и важности для команды. При этом контракт Боэ с немецким клубом действует до лета 2028 года, что подтверждает интерес "Баварии" к его дальнейшему развитию и сотрудничеству. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

Отметим, что возвращение футболиста в "Галатасарай" может принести пользу обеим сторонам. Турецкий клуб получает опытного игрока обороны, хорошо знакомого с местной лигой и атмосферой, а сам Боэ сможет получить больше практики и раскрыть свой потенциал, что будет полезно для его дальнейшей карьеры.