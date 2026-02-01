22:55 ()
Корона - Заглембе Л 06 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-02-2026 19:00
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
06 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 20-й тур
Корона
Заглембе Л

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Заглембе Л, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Корона
Кельце
Заглембе Л
Любин
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Заглембе Л1 : 1Корона
16.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Заглембе Л1 : 1Корона
15.09.2024 Польша — Экстракласса 8-й тур Корона2 : 0Заглембе Л
03.03.2024 Польша - Экстракласса 23-й тур Заглембе Л1 : 0Корона
27.08.2023 Польша - Экстракласса 6-й тур Корона2 : 0Заглембе Л
23.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Корона2 : 2Заглембе Л
09.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Заглембе Л1 : 1Корона
26.06.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 3-й тур Заглембе Л2 : 1Корона
09.06.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Заглембе Л1 : 1Корона
02.11.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Корона1 : 0Заглембе Л
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 2Корона
08.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Корона1 : 1
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Корона0 : 1
23.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 3Корона
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Корона1 : 4
30.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Заглембе Л0 : 2
14.12.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 0 : 1Заглембе Л
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Заглембе Л2 : 1
30.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Заглембе Л0 : 0
24.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 5 : 1Заглембе Л
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Висла Плоцк1933
2
Лига чемпионов
Гурник З1933
3
Лига конференций
Ягеллония1832
4
Лига конференций
Краковия1930
5 Ракув1929
6 Заглембе Л1928
7 Корона1927
8 Лех П1926
9 Радомяк1826
10 Мотор1924
11 Лехия1923
12 Пяст1923
13 ГКС Катовице1823
14 Арка1821
15 Погонь1921
16
Зона вылета
Видзев1920
17
Зона вылета
Нецеча1919
18
Зона вылета
Легия1919

