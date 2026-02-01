Краснодар - Зенит 06 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Зенит, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: WINLINE Зимний Кубок РПЛ, Круговой турнир, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Мурад Олегович Мусаев
Сергей Богданович Семак
История личных встреч
21.09.2025
Мир Российская Премьер-лига
9-й тур
0 : 2
29.08.2025
Россия — МФЛ
21-й тур
2 : 0
18.04.2025
Россия — МФЛ
6-й тур
5 : 0
13.04.2025
Мир Российская Премьер-лига
24-й тур
4 : 1
01.11.2024
Россия — МФЛ
Плей-офф чемпионов
4 : 1
28.09.2024
Мир Российская Премьер-лига
10-й тур
2 : 0
20.09.2024
Россия — МФЛ
Плей-офф чемпионов
1 : 0
13.07.2024
OLIMPBET Суперкубок России 2024
Финал
4 : 2
13.04.2024
Мир Российская Премьер-лига
24-й тур
1 : 2
11.11.2023
Мир Российская Премьер-лига
15-й тур
1 : 1
03.02.2026
WINLINE Зимний Кубок РПЛ
Круговой турнир
2 : 2 5 : 4
27.01.2026
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
2 : 1
07.12.2025
Мир Российская Премьер-лига
18-й тур
3 : 2
30.11.2025
Мир Российская Премьер-лига
17-й тур
5 : 0
26.11.2025
Fonbet Кубок России
1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
4 : 0
03.02.2026
WINLINE Зимний Кубок РПЛ
Круговой турнир
2 : 1
26.01.2026
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
6 : 0
22.01.2026
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
4 : 1
06.12.2025
Мир Российская Премьер-лига
18-й тур
2 : 0
30.11.2025
Мир Российская Премьер-лига
17-й тур
1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: «Краснодар» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.
