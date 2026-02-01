22:54 ()
Краснодар - Зенит 06 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-02-2026 18:15
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
06 Февраля 2026 года в 19:15 (+03:00). WINLINE Зимний Кубок РПЛ, Круговой турнир
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Краснодар
Зенит

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Зенит, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: WINLINE Зимний Кубок РПЛ, Круговой турнир, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Краснодар0 : 2Зенит
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Краснодар2 : 0Зенит
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур Зенит5 : 0Краснодар
13.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Зенит4 : 1Краснодар
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар4 : 1Зенит
28.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Краснодар2 : 0Зенит
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит1 : 0Краснодар
13.07.2024 OLIMPBET Суперкубок России 2024 Финал Зенит4 : 2Краснодар
13.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Краснодар1 : 2Зенит
11.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Зенит1 : 1Краснодар
03.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир 2 : 2 5 : 4Краснодар
27.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Краснодар2 : 1
07.12.2025 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Краснодар3 : 2
30.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Краснодар5 : 0
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Краснодар4 : 0
03.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир Зенит2 : 1
26.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Зенит6 : 0
22.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Зенит4 : 1
06.12.2025 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Зенит2 : 0
30.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Зенит1 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: «Краснодар» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит13
2 ЦСКА12
3 Краснодар11
4 Динамо М10

