Арне Слот прокомментировал переход защитника Жереми Жаке в «Ливерпуль»

Дата публикации: 05-02-2026 22:15

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по поводу трансфера защитника «Ренна» Жереми Жаке. Молодой футболист присоединится к английскому клубу летом 2026 года, подписав долгосрочный контракт с мерсисайдской командой.

«Безусловно, для нас это очень приятное событие. Жереми не просто одарён, а наделён большими футбольными качествами, что очень ценно, особенно с учётом его возраста. Конечно, мы говорим о таланте, когда речь идёт о таких молодых игроках. Но важно отметить и то, что интерес к нему проявляли не только мы. Конкуренция была высокой, и это служит отличным комплиментом для сотрудников клуба, ответственных за подбор и приобретение новых игроков. Они проделали огромную работу, чтобы заполучить его именно в наш коллектив.

Жереми Жаке по праву считается очень перспективным футболистом, и его переход - яркий пример того, как устроена работа в «Ливерпуле». Мы стремимся привлекать в команду молодых, амбициозных и талантливых спортсменов, которые только начинают свой профессиональный путь или уже добились определённых успехов на взрослом уровне. У нас формируется мощная команда на будущее, но при этом каждый из новичков способен принести пользу уже сейчас. Совсем недавно мы подписали контракты с целым рядом перспективных игроков, и я не раз говорил: у «Ливерпуля» отличные перспективы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Новый состав поможет нам добиваться успехов уже в ближайшее время, а также обеспечит фундамент для будущих побед», - приводит слова Слота ESPN.

В нынешнем сезоне двадцатилетний защитник сыграл за «Ренн» в 19 поединках во всех соревнованиях. Пока ему не удалось отличиться голами или результативными передачами, но своим надёжным уровнем игры он привлёк внимание европейских топ-клубов. Помимо выступлений за клуб, Жаке пять раз выходил на поле в составе молодёжной сборной Франции, показывая стабильность и профессионализм на международной арене. Многие эксперты считают, что трансфер в английскую Премьер-лигу даст ему новый импульс для дальнейшего прогресса, а «Ливерпуль» получит молодого лидера обороны на годы вперёд.

Ожидается, что специалисты клуба помогут футболисту быстро адаптироваться к требованиям английского футбола и развить свой потенциал по максимуму. Руководство «Ливерпуля» выражает уверенность, что подобное усиление укрепит команду, расширит конкуренцию в защите и поможет бороться за самые высокие места во всех турнирах. Поклонники уже с нетерпением ждут появления Жереми Жаке в красной футболке, надеясь, что он поможет «Ливерпулю» реализовать самые амбициозные задачи в грядущих сезонах.