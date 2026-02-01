22:54 ()
Свернуть список

Верона - Пиза 06 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-02-2026 21:45
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
06 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Верона
Пиза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Пиза, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Пиза
Пиза
34 Италия вр Симоне Перилли
19 Дания зщ Тобиас Слотсагер
15 Дания зщ Виктор Нельссон
6 Аргентина зщ Николас Валентини
3 Дания зщ Мартин Фресе
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
24 Франция пз Антуан Бернед
73 Ливия пз Али Мусрати
8 Германия пз Суат Сердар
16 Нигерия нп Гифт Орбан
18 Шотландия нп Кирон Боуи
22 Италия вр Симоне Скуффет
4 Италия зщ Антонио Караччоло
2 Болгария зщ Росен Божинов
3 Италия зщ Самуэеле Ангори
5 Италия зщ Симоне Канестрелли
15 Германия пз Идрисса Туре
20 Швейцария пз Михел Эбишер
32 Италия пз Стефано Морео
10 Франция пз Маттео Трамони
35 Чили пз Фелипе Лойола
17 нп Рафиу Дуросинми
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Пиза0 : 0Верона
26.03.2017 Италия - Серия B Серия B. 32-й тур Верона1 : 1Пиза
25.10.2016 Италия - Серия B Серия B. 11-й тур Пиза0 : 0Верона
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур 4 : 0Верона
26.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Верона1 : 3
19.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур 0 : 0Верона
15.01.2026 Италия — Серия А 16-й тур Верона2 : 3
11.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Верона0 : 1
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур Пиза1 : 3
23.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 6 : 2Пиза
16.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Пиза1 : 1
10.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 2 : 2Пиза
06.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Пиза0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2355
2
Лига чемпионов
Милан2350
3
Лига чемпионов
Наполи2346
4
Лига чемпионов
Ювентус2345
5
Лига Европы
Рома2343
6
Лига конференций
Комо2341
7 Аталанта2336
8 Лацио2332
9 Удинезе2332
10 Болонья2330
11 Сассуоло2329
12 Кальяри2328
13 Торино2326
14 Кремонезе2323
15 Парма2323
16 Дженоа2323
17 Лечче2318
18
Зона вылета
Фиорентина2317
19
Зона вылета
Пиза2314
20
Зона вылета
Верона2314

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close