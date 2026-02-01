Верона - Пиза 06 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Пиза, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|34
|вр
|Симоне Перилли
|19
|зщ
|Тобиас Слотсагер
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|6
|зщ
|Николас Валентини
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|24
|пз
|Антуан Бернед
|73
|пз
|Али Мусрати
|8
|пз
|Суат Сердар
|16
|нп
|Гифт Орбан
|18
|нп
|Кирон Боуи
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|2
|зщ
|Росен Божинов
|3
|зщ
|Самуэеле Ангори
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|15
|пз
|Идрисса Туре
|20
|пз
|Михел Эбишер
|32
|пз
|Стефано Морео
|10
|пз
|Маттео Трамони
|35
|пз
|Фелипе Лойола
|17
|нп
|Рафиу Дуросинми
|Паоло Дзанетти
|Альберто Джилардино
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|26.03.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 32-й тур
|1 : 1
|25.10.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. 11-й тур
|0 : 0
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 0
|26.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 3
|19.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|15.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 1
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|23.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|6 : 2
|16.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|10.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|06.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|55
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|23
|46
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|23
|45
| 5
Лига Европы
|Рома
|23
|43
| 6
Лига конференций
|Комо
|23
|41
|7
|Аталанта
|23
|36
|8
|Лацио
|23
|32
|9
|Удинезе
|23
|32
|10
|Болонья
|23
|30
|11
|Сассуоло
|23
|29
|12
|Кальяри
|23
|28
|13
|Торино
|23
|26
|14
|Кремонезе
|23
|23
|15
|Парма
|23
|23
|16
|Дженоа
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|23
|17
| 19
Зона вылета
|Пиза
|23
|14
| 20
Зона вылета
|Верона
|23
|14