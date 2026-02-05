«Манчестер Юнайтед» готов вступить в борьбу с «Арсеналом» за Леона Горецку

Дата публикации: 05-02-2026 22:14

Три английских клуба - "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Вест Хэм Юнайтед" - проявляют интерес к полузащитнику мюнхенской "Баварии" Леону Горецке, которому 30 лет. Ожидается, что футболист летом покинет немецкий клуб. Об этом сообщает известный журналист Экрем Конур, ссылаясь на Fussballdaten.

Согласно данным источника, уже состоялись первые переговоры между представителями Горецки и этими английскими клубами. В ходе беседы игрок выразил готовность к смене чемпионата и открыт к новому опыту за пределами Германии на данном этапе карьеры. Такой шаг может освежить его профессиональную траекторию, а также позволить попробовать свои силы в Английской премьер-лиге, которая славится своей конкурентоспособностью.

В текущем сезоне Лион Горецка провел 28 матчей за "Баварию" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. На известном портале Transfermarkt отмечается, что рыночная стоимость футболиста составляет порядка 15 миллионов евро. Не исключено, что этим летом полузащитник действительно сменит клубную прописку и пополнит состав одного из грандов АПЛ.