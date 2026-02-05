Роналду не сыграет и в ближайшем матче «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба

Дата публикации: 05-02-2026 22:20

Нападающий и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду вновь не выйдет на поле в следующем поединке против "Аль-Иттихада", который запланирован на пятницу, 6 февраля. О пропуске матча сообщил известный журналист Фабрицио Романо на своей странице в X. По утверждению источника, никаких конфликтов у португальца внутри коллектива или с руководством клуба не возникало. Кроме того, 41-летний футболист полностью здоров и находится в отличной физической форме.

Тем не менее, отмечается, что Роналду сохраняет неудовлетворённость некоторыми аспектами управления клубами, которые зависят от Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF). Португалец не скрывает своего скептицизма по поводу некоторых решений фонда, который в значительной степени влияет на развитие футбола в регионе. Ранее появилась информация, что футболист рассматривает возможность покинуть клуб летом, если PIF не гарантирует изменения в руководстве.

Также сообщалось, что Роналду уже пропустил матч 20-го тура Про-Лиги против "Эр-Рияда", который завершился поражением его команды со счётом 0-1.